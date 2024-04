Tras el asesinato del candidato de la coalición PAN-PRI a la presidencia municipal de Mante, Tamaulipas, Edgar Noé Ramos Ferretiz, ocurrido ayer, se han hecho púbicas las imágenes del 14 de diciembre del año 2022, cuando acudió al Congreso del Estado para denunciar que, como alcalde, en un lapso de 45 días ya había recibido dos amenazas de muerte.

En aquel entonces admitió tener miedo por él y su familia, por lo cual había solicitado seguridad, pero no la había recibido.

Durante una entrevista con los medios de comunicación estuvo acompañado por el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, Félix García; y por quien era diputado local, Luis René Cantú.

“Me enviaron dos mensajes, de los cuales ya le deje conocimiento al secretario estatal de Seguridad Pública; en lo personal temo por mi familia, pero como les digo, tengo que señalar las cosas como son porque el día de mañana pues se imaginan, si yo me intimido o si me intimidan o si yo me dejo llevar por ese tema pues prácticamente voy a dejar el municipio en manos de esas personas, algo que obviamente no va a pasar”, expresó Noé Ramos.

Velan sus restos

Una enorme foto de Noé Ramos Ferretiz, con una corona floral, recibió a las personas que llegaron al velatorio Funerales Mante para estar cerca de quien fuera presidente de ese municipio y candidato a reelegirse por la coalición “Fuerza y Corazón por Tamaulipas” (PAN-PRI).

En muchas personas hubo llanto al estar cerca de los restos de Noé Ramos, mientras que en otras más se observó silencio y por momentos fue insuficiente la sala.

Entre los asistentes estuvo el alcalde en funciones de El Mante, Sergio Fernández Medina, quien se refirió a la incredulidad de los ciudadanos ante los hechos: “Estamos incrédulos, no sabemos qué va a pasar mañana”.

Fernández recordó el reporte que él tenía de lo sucedido en la colonia Azucarera, “salió de saludar de una casa, de hecho acababa de almorzar y cuando sale lo atacaron. Solo no estaba, había gente, pero todo fue tan rápido que no da tiempo a ver la magnitud”.