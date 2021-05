Elecciones México 2021: AMLO informa que han asesinado a 13 candidatos

Luego del asesinato de ayer de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cajeme, Sonora, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que han sido asesinados 13 candidatos en estas elecciones 2021.

En conferencia de prensa matutina, AMLO señaló que además de los 13 asesinatos de los aspirantes, hay 144 casos relevantes y 158 casos clasificados como preventivos.

“Afortunadamente, aunque eso no importa lo que interesa es que no haya un solo ciudadano afectado, que no haya violencia, pero si llevamos un seguimiento porque atendemos este asunto todos los días. Estos son los casos que tenemos (13 graves, 144 relevantes y 158 preventivos) y vamos a seguir adelante”, dijo López Obrador.

La tarde de ayer jueves, el candidato a la alcaldía de Cajeme por Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta, falleció tras ser baleado cuando hacía proselitismo.

El ataque armado sucedió en las calles Guerrero y California, donde el candidato se encontraba realizando un evento proselitista, entregando volantes y pegando calcomanías.

Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno resguardaban el área donde fueron heridos de bala el abanderado de MC y una de sus colaboradoras.

Ambos fueron trasladados a un hospital particular a recibir atención médica, y minutos después se informó del deceso del aspirante a la alcaldía de Cajeme.

AMLO lamenta asesinato de Abel Murrieta, candidato en Cajeme

El Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador lamentó el asesinato de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cajeme, Sonora, y se comprometió a que se llevará a cabo una investigación a fondo para castigar a los responsables.

En conferencia de prensa matutina, AMLO señaló que en su reunión de Gabinete de Seguridad federal de esta mañana se acordó ayudar al gobierno de Sonora y a la Fiscalía en todo lo necesario en este caso.

"Primero lamentar este hecho, realmente es muy triste que estas cosas sucedan y enviar nuestro pésame a los familiares y acompañado del pésame, también el compromiso de hacer la investigar y de castigar a los responsables. Lo estamos haciendo en otros casos en Sonora, en los crímenes de mujeres, de niños en Bavispe, hay detenidos y no quedó impune ese horrendo crimen y así en otros casos.

"Hoy en la mañana tomamos la decisión de llevar a cabo una investigación a fondo, vamos a ayudar al gobierno de Sonora, en todo lo que corresponde, se va a tener una coordinación con la Fiscalía por la gravedad del asunto y vamos, espero, tener resultados pronto para castigar a los responsable", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Presidente López Obrador manifestó que esos son "tiempos difíciles" por las campañas electorales y por los intereses que se generan en las regiones, pero "tenemos que proteger a los candidatos".

OA