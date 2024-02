La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó las irregularidades cometidas por los aspirantes a la Presidencia durante la precampaña, por lo que perfila multas por 67 millones de pesos.

La sanción final, que podría modificarse durante el análisis del dictamen, será discutida el próximo martes en la sesión del Consejo General del INE.

La mayor parte de las sanciones corresponden a Claudia Sheinbaum Pardo, postulada por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”. Se propone multar a Morena con 53 millones 798 mil pesos; al PT, con dos millones 277 mil pesos y al Partido Verde con 589 mil pesos.

Respecto a la oposición, la coalición “Fuerza y Corazón por México” que encabeza Xóchitl Gálvez recibiría sanciones por más de siete millones de pesos. De estos, cuatro millones 44 mil pesos corresponden al PRI; dos millones 732 mil al PAN y 457 mil 493 al PRD.

En tanto, se perfilan multas a Movimiento Ciudadano y su precandidato Jorge Álvarez Máynez, así como para Samuel García que estuvo unos días en la contienda, por un total de 3.8 millones de pesos.

Las sanciones corresponden principalmente a egresos no reportados por los partidos políticos, por no comprobar los gastos de propaganda contratada por internet y otros gastos no vinculados con las actividades de la precampaña.

Por otra parte, el INE informó que son más de 200 mil mexicanos en el extranjero quienes han solicitado su registro para votar. El periodo para dicho registro se amplió hasta mañana.

“A pocos días del cierre del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE), 201 mil 353 mexicanos han solicitado su registro para ejercer su voto en el Proceso Electoral 2023-2024 en alguna de las tres modalidades dispuestas por el Instituto Nacional Electoral: electrónica por internet, por correo postal o presencial en 23 sedes consulares”, detalló el INE en su boletín informativo.

Ordenan a Morena bajar spot convocante

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Morena bajar un spot en el que invita a la ciudadanía a acudir el 1 de marzo al arranque de campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, en el Zócalo de la Ciudad de México, ya que se emitió durante el periodo de intercampaña.

El PRD denunció a Morena por uso indebido de la pauta, la vulneración al modelo de comunicación política y actos anticipados de campaña, por hacer llamados a apoyar a la Cuarta Transformación durante el periodo de intercampaña.

Pese a que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral estableció negar las medidas cautelares, las consejerías señalaron que Morena sí hizo uso indebido de la pauta.

La presidenta de la comisión, Claudia Zavala, puntualizó que el promocional está invitando a acudir al Zócalo de la CDMX, referente a un evento de campaña de su abanderada, Claudia Sheinbaum.

“En la propia página de quien ahora ha sido propuesta como candidata de la coalición, en la que convoca a asistir el 1 de marzo para presentar a las 4:00 de la tarde, unas propuestas que va a abanderar como parte de su proyecto político electoral”, explicó.

El consejero Arturo Castillo recordó que durante el periodo de intercampaña, los promocionales genéricos deben tener un carácter solamente informativo.

Dificultan recorridos para instalación de casillas

El Instituto Nacional Electoral detectó problemáticas de inseguridad, pueblos originarios con sistemas normativos internos, desplazamiento de comunidades indígenas, entre otros, en municipios de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que podrían afectar los recorridos para ubicar dónde se instalarán las casillas para la jornada de votación del 2 de junio.

El informe presentado durante la Comisión de Capacitación y Organización Electoral detalla las secciones donde no se han podido realizar los recorridos, ya sea por inseguridad o problemas sociales.

El principal obstáculo en Guerrero ha sido la inseguridad. Es el caso del municipio de Taxco, donde se han reprogramado las visitas derivado de la presencia de personas armadas que impidieron el libre tránsito.

En Michoacán, en el municipio de Aquila, se acudió a la localidad de El Coíre, para consultar si podrían instalarse una casilla básica y contigua en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas. La respuesta fue negativa.

La comunidad decidió que no participarán en las elecciones del año 2024; tampoco se permitiría propaganda de partidos políticos, proselitismo ni la instalación de casillas dentro de la comunidad.

En la localidad de Llano de Guadalupe, en Oaxaca, hay un retén controlado por habitantes de esta que impide el libre tránsito. Una vez autorizados se permite el acceso, aunque entre los habitantes persiste la dificultad para ingresar.

Por mencionar algunos casos donde la violencia predomina.

CT