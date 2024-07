La Fiscal vs El Criminal

Después de que Joe Biden se hiciera a un lado de la nominación presidencial -de la incertidumbre-, el partido Demócrata se convulsionó y de pronto, lo que era pesimismo, todo se convierte en energía. Los nubarrones que aparecían en el firmamento del movimiento demócrata estadounidense -por las dudas que generaba las condiciones físicas y mentales del presidente- desaparecieron y apareció la esperanza con la figura de Kamala Harris, quien en cuestión de horas -con el respaldo del presidente en primer término- se posesionó de la candidatura, y con su liderazgo y carisma no dio oportunidad que surgieran más opciones.

Sin tener necesidad de llegar a un proceso interno dentro del partido, desde el lunes por la noche -poco más de 24 horas después de la renuncia de Biden- Kamala consiguió los votos de respaldo de 1,968 delegados para asegurar la nominación, además de haber roto récord de conseguir 81 millones de dólares en aportaciones a su campaña.

Para Trump, la nominación de Kamala no pueden ser buenas noticias, sobre todo tomando en cuenta el prestigio -con base en su carrera- de quien llegó a ser la Fiscal de California -la tercera fiscalía más grande del país vecino, después de la General y la de Nueva York-. Y el lunes la vicepresidenta, al reunirse con los miembros de su campaña recordó su origen profesional y “pintó de cuerpo entero” al propio Trump y advirtió: “Fue fiscal y en esa función me enfrenté a malhechores de todo tipo, individuos que abusaron de mujeres, estafadores, individuos que quebrantaron las reglas en sus medios. Créanme lo que les digo, que yo conozco la clase de persona que es Donald Trump”. Es por ello que aquello que la semana pasada se pronosticó se hizo oficial, en el sentido de que en la boleta electoral del 5 de noviembre se enfrentarán La Fiscal contra El Criminal -calificativo de “delincuente” o “criminal convicto” tomando en cuenta que a Trump se le ha encontrado culpable de 34 cargos de 92 en los que está acusado-. Henry Olsen de Ethics and Public Policy Center en Washington, dijo que “La retirada de Biden es una mala noticia para Trump” y que hubiera sido “mucho mejor para Trump presentarse contra él -el presidente- que contra cualquier otro posible oponente”, pero menos con Kamala Harris.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que “ella -Kamala- no es una persona competente”, pero para algunos demócratas sí representa una amenaza en la contienda electoral. Y así lo reconoció George Lang, senador por Ohio, quien de manera retórica y amenazante señaló que “Me temo que si perdemos esto, será necesaria una guerra civil para salvar al país y se salvará”, solicitando el apoyo para Trump al decir que es “la última oportunidad para salvar políticamente a nuestro país”.

No solo se espera una campaña hostil -de parte de Trump- y de fundamentados pronunciamientos -de Kamala- por los perfiles de los dos candidatos, sino también de riesgos por las provocaciones verbales que ya son una herramienta de Trump y algunos de sus seguidores. En los procesos legales a los que se enfrenta, Trump ha llevado “la de perder” ante los fiscales; ahora en la carrera presidencial habrá que ver si El Criminal logra sobrevivir a los argumentos de La Fiscal y será el jurado -los electores- quienes con su veredicto el 5 de noviembre decidirán inculpar al acusado y condenarlo para que no llegue a la Casa Blanca o exonerar para que por segunda ocasión llegue a ocupar la oficina oval.

¿Usted, qué opina?