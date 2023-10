El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer a los perfiles que participarán en la encuesta para elegir a quien encabezará la candidatura del partido rumbo a la gubernatura de Jalisco en 2024.

Estos son: Clara Cárdenas, ex delegada de Programas del Bienestar en la zona Sur del Estado; las diputadas federales Claudia Delgadillo (Partido Verde) y Cecilia Márquez; el legislador Antonio Pérez Garibay; el regidor tapatío Carlos Lomelí, y el diputado local José María “Chema” Martínez.

Delgadillo, Márquez y Pérez Garibay fueron incluidos entre los seis finalistas tras las encuestas de reconocimiento aplicadas por el partido guinda.

Cárdenas, Lomelí y Martínez habían sido elegidos por los consejeros estatales el pasado 27 de septiembre, mientras que Flor Michel, consejera del partido e hija del alcalde de Puerto Vallarta, Luis Michel, quedó fuera pese a tener buenos números en la evaluación del Consejo estatal.

Los resultados definitivos para conocer al abanderado de Morena se darán conocer el próximo 30 de octubre.

Morena define aspirantes rumbo a elección de 2024

Con perfiles de militantes, así como de ex priistas y ex panistas, Morena dio a conocer la lista definitiva de las personas que buscarán la candidatura por las ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

Las listas se conformaron con base en la elección de los consejos estatales y de los resultados sobre el nivel de conocimiento de los perfiles, así como la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. El partido realizará encuestas presenciales en las nueve Entidades, con ejercicios espejo, y dará a conocer los resultados el 30 de octubre.

Morena estableció que se seleccionarán al menos cuatro mujeres y cinco hombres para garantizar la paridad. En caso de que resulten más hombres seleccionados, se privilegiará a la mujer más competitiva de alguna de las Entidades.

En Yucatán se eligió a seis aspirantes, entre los que destacan la diputada de Morena Rocío Barrera, así como la senadora Verónica Camino. Sin embargo, también se incluyeron perfiles que abandonaron las filas de otros partidos recientemente, como el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, que dejó la bancada del PRI para unirse al Partido Verde. También figura el senador Raúl Paz, que renunció a Acción Nacional para integrarse a Morena.

Otro de los estados con más aspirantes es Veracruz, donde siete personas se disputarán la candidatura de la 4T. Destacan Rocío Nahle y Eric Cisneros, secretario de gobierno de Cuitláhuac García, ambos seleccionados por el consejo estatal del partido.

Uno de los perfiles incluidos por la Comisión de Elecciones fue el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna, pese a que no figuraba inicialmente en la contienda. El legislador se ha mostrado en contra de las aspiraciones de Rocío Nahle, al señalar que es originaria de Zacatecas.

En Chiapas entraron José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud estatal; la senadora Sasil de León y Rosa Urbina, presidente municipal de Tapachula.

A pesar de no ser contemplada por el consejo estatal, quedó en la lista final la diputada de Morena y empresaria Patricia Armendáriz.

Entre los siete aspirantes de Puebla están el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier; la exalcaldesa Claudia Rivera y Rodrigo Abdala, exencargado de los programas sociales en la entidad.

También figura el senador Alejandro Armenta, que inicialmente no alcanzó los votos para ser considerado por el consejo estatal.

Rocío Nahle presenta su renuncia a AMLO; va por la gubernatura

Con aplausos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador deseó lo mejor a Rocío Nahle García, quien la tarde de ayer renunció a la Secretaría de Energía, para buscar la candidatura a la gubernatura de Veracruz.

Por medio de un video, el Mandatario agradeció a Nahle García su apoyo y su contribución a su administración "porque va a destinar su imaginación, su talento, su trabajo en otra actividad", destacó el Mandatario.

"Le deseamos lo mejor porque consideramos que lo merece. Es una mujer excepcional; buena como profesionista tiene principios, tiene ideales, es una mujer honesta y va a estar con nosotros hasta hoy, en el cargo de secretaria de Energía".

Estamos en Coatzacoalcos, Veracruz donde realiza evaluación del sector, acompañado por el gobernador Cuitláhuac García e integrantes del Gabinete; el Jefe del Ejecutivo destacó que como titular de Energía, Nahle construyó la refinería de Dos Bocas, Tabasco, en un tiempo récord.

"No se hacía una refinería desde hace más de 40 años, bueno no se construyeron refinerías en todo el periodo neoliberal y Rocío fue la encargada de hacer esa magna obra en tiempo récord, con capacidad para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo, convertir esa materia prima en gasolinas, en diésel, combustibles, con el propósito de que no compremos las gasolinas en el extranjero y logremos ser autosuficientes en nuestro país".

Inician declinaciones de 27 contendientes

En Jalisco iniciaron las declinaciones de la mayor parte de los 48 que se inscribieron como aspirantes a la candidatura para gobernador en el 2024. “De los 48 aspirantes inscritos para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Jalisco, y eventualmente obtener la tan sonada candidatura de Morena en Jalisco, 27 decidieron por declinar a favor de José María ‘Chema’ Martínez”, se destacó en un comunicado del líder de Morena en el Congreso estatal. El 27 de septiembre los consejeros de Morena en Jalisco eligieron a José María Martínez como uno de los cuatro finalistas.

ESPECIAL

Xóchitl llama a no desanimarse

La virtual candidata presidencial del Frente Va por México, Xóchitl Gálvez, llamó a los mexiquenses a no repetir la mala experiencia de las pasadas elecciones en el estado de México, donde se publicaron encuestas que daban gran ventaja a Morena frente a la oposición y por ello mucha gente no salió a votar.

En una reunión con simpatizantes en la explanada del Palacio Municipal de Naucalpan, la coordinadora nacional del Frente Amplio Va por México, dijo que la precampaña iniciará el próximo 20 de noviembre "y los de Morena están temblando”.

ESPECIAL

Sheinbaum recorre aeropuerto en Tulum

Como parte de su gira en Quintana Roo, Claudia Sheinbaum recorrió ayer la obra del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto ubicada en el municipio de Tulum.

Por lo anterior, Sheinbaum la calificó como "impresionante", y destacó la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ya que se encuentra a cargo del proyecto, el cual lleva un poco más de 70% de avance y se estima que en diciembre entre en operaciones. "Visitamos la obra del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum a cargo de los Ingenieros del Ejército”.

ESPECIAL

CT