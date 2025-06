Al dar a conocer los resultados obtenidos en la elección municipal realizada este domingo en Durango, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, proclamó la victoria del partido tricolor en más de la mitad de las alcaldías, e incluso, presumió: "aplastamos a Morena en la capital".

El senador y dirigente nacional del PRI, quien dio seguimiento a la jornada electoral desde la sede del partido, reconoció el gran trabajo de los liderazgos del instituto político en la entidad, y aseguró que los próximos presidentes municipales del tricolor darán los mejores resultados a las familias.

Luego de recibir los primeros reportes tras el cierre de casillas, Alejandro Moreno destacó que pese a las presiones de Morena el pueblo de Durango ratificó su confianza en el PRI.

Por otra parte, calificó la elección judicial como "un día negro para la democracia", al señalar que lo que hizo Morena confirma que están dispuestos a todo con tal de concentrar el poder.

En un mensaje en redes sociales, sostuvo que desde Morena debilitan la justicia, atropellan las instituciones y cierran el paso al debate democrático.

El dirigente priista argumentó que no fue una advertencia, sino un acto consumado. "La elección judicial que llevaron a cabo fue una farsa: sin transparencia, sin debate real, sin respeto al equilibrio entre poderes", dijo.

En ese sentido, consideró que se trató de "un golpe directo a los contrapesos que sostienen nuestra vida pública".

Por ello, indicó Alejandro Moreno, "no están gobernando, están imponiendo. No están construyendo, están desmantelando el país de instituciones que tantos años tomó levantar".

Advirtió que en el PRI "no vamos a quedarnos cruzados de brazos", e informó que "vamos a seguir señalando los abusos, defendiendo las libertades y caminando con la gente".

Afirmó que "en esta batalla por México, ya estamos de pie, con la frente en alto y la convicción intacta. No nos rendimos, no nos doblamos y no vamos a parar".

EE