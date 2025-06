La primera elección en México de jueces, magistrados y ministros registró una participación de 13 millones de ciudadanos. Con base en el listado nominal, eso representa un promedio de entre 12.5% y 13.3%. En comparación con una elección ordinaria de gobernantes —donde vota más de la mitad del electorado—, se trata de una participación baja. Sin embargo, para el Instituto Nacional Electoral (INE) y para la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, los comicios fueron exitosos.

Al cierre de las casillas, Claudia Espino, secretaria técnica del INE, reportó mil 770 incidentes durante la jornada. Por su parte, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales recibió 23 denuncias por irregularidades, como la entrega de acordeones para apoyar a candidatos.

“La elección histórica del Poder Judicial ha sido todo un éxito. Cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron a ejercer, por primera vez en la historia, su derecho a decidir quiénes deben ser los ministros, magistrados y jueces”, remarcó Sheinbaum.

Guadalupe Taddei, presidenta del INE, también destacó el éxito de la elección y recordó que los resultados oficiales se conocerán en unos 10 días.

Sin embargo, en las calles se vivió otra realidad. Los ciudadanos debían elegir a sus juzgadores en las urnas, y algunos acudieron el domingo sin saber muy bien cómo hacerlo. Otros desistieron de participar al conocer que llenar las seis boletas podía tomar entre 10 y 14 minutos.

Pese al impulso del Gobierno federal, el desánimo predominó entre los electores, muchos de los cuales se quejaron por la falta de información sobre los candidatos.

Ricardo Frijol Mendoza, maestro jubilado de 64 años, declaró: “Muchos venimos con dudas. Es como todo, pero poco a poco eso irá mejorando”. También criticó la votación y dijo que permitirá “hacer una limpieza general de nuestro sistema”.

Además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se eligió a integrantes del Tribunal Disciplinario, magistrados de circuito, jueces y juzgadores de los tribunales electorales.

La elección fue producto de una reforma impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Luis Zamora Cobián, delegado del INE en Jalisco, reconoció la baja participación en el Estado. “Estaban las condiciones para que votaran todos, habían boletas suficientes y las condiciones físicas. Sin embargo, en las casillas que su servidor visitó, sí había una participación baja”.

Un ejemplo fue la casilla número 0596, en Guadalajara, donde sólo 50 personas votaron a lo largo del día. Lo mismo ocurrió en la 0597, donde acudió la diputada federal Mery Pozos: según funcionarios, sólo votaron 41.

En la casilla básica 1 del Distrito 10, en Zapopan, también se reportó poca afluencia. “Está muy tranquilo, han venido aproximadamente 30 personas”, explicó Alejandra Gómez, presidenta de casilla.

Consuelo Solano, profesora de secundaria, estudió todos los perfiles y llevó anotaciones sobre las trayectorias, pero tardó 14 minutos en llenar sus boletas en la casilla 2474 de Tlaquepaque.

Oliver González comentó: “Me metí a la página del INE y estuve rastreando toda la información sobre los candidatos y candidatas. Sí estuvo muy complicado”.

Al cierre de la jornada electoral, se detectaron en algunas casillas la presencia de “acordeones” con respuestas. En los casos donde se encontró a personas portándolos, se les impidió ingresar con ellos a las urnas.

“Nunca me había tocado una elección así”

Las elecciones para elegir por primera vez en México a jueces, magistrados se llevaron a cabo ayer en la Zona Metropolitana de Guadalajara en un clima de calma entre los votantes, donde hubo desde quienes llegaron informados ante la urna hasta aquellos que desconocían el perfil de los candidatos.

El tiempo que tomó cada ciudadano fue entre los cinco y 13 minutos a partir de que les fueron entregadas las seis boletas hasta que las depositaron en las urnas.

Consuelo Solano es profesora de secundaria y enseña la materia de Civismo, lo que la animó a prepararse a profundidad para participar en estas elecciones y llevar el ejemplo a sus alumnos. A ella le tomó 14 minutos terminar de llenar sus boletas. Se dijo conforme de haber elegido a quienes consideró eran las mejores opciones para que lleguen al Poder Judicial.

Por su parte, a Oliver González le tomó alrededor de 12 minutos desde que le dieron sus papeletas hasta depositarlas en la urna. Asegura que las llenó de manera meditada, luego de haber revisado durante una semana los perfiles de los candidatos. “Me metí a la página del INE y ahí estuve rastreando toda la información. Sí estuvo muy complicado porque son muchas personas y había que comprender quiénes eran a nivel de distrito o qué hacía cada uno”. Se dijo satisfecho de los perfiles que eligió.

A Cristian Martínez le tomó unos 10 minutos llenar sus boletas. Asegura tener la esperanza de que en el nuevo Poder Judicial que se conforme tras los comicios haya menos nepotismo e influyentismo.

Sin embargo, hubo quienes habiendo pasado algunos minutos se dieron por vencidos, principalmente las personas adultas mayores.

Un hombre de edad avanzada se sentó, vio cada boleta, leyó los nombres inscritos en ellas, les dio la vuelta una y otra vez y al final las dejó abandonadas dentro de la casilla para después marcharse sin explicación alguna.

Otra mujer estuvo a punto de hacer lo mismo. Preguntó cómo elegir a alguien si no conoce a ninguna de las personas nombradas en las boletas.Al comentarle que precisamente, antes de acudir a las urnas ella debía investigar quiénes eran, cuáles eran sus estudios, aspiraciones y relación con la política, ella consideró que lo mejor era haber realizado asambleas en las colonias para conocerlos a todos. “Es que así es muy difícil, no se puede votar así, nunca me había tocado una elección así, es todo muy confuso”, comentó, y optó por mejor guardar las boletas en su mochila e irse a casa. “Al rato regreso mejor, esto está muy difícil”.

El llenado de las seis boletas generó confusión entre algunos electores. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Observadores destacan elección judicial pacífica

La Misión de Personas Expertas Electorales Internacionales que se trasladó a México para examinar la histórica primera elección al Poder Judicial de la Federación de este domingo 1 de junio destacaron que fue un proceso pacífico el que se vivió en la jornada de sufragios, minimizando las denuncias de incidentes, el uso de acordeones y la participación de estructuras gubernamentales.

“Vimos una jornada sin altercados. Por lo menos lo que nosotros constatamos fue un proceso tranquilo y de mucho involucramiento de ciudadanas y ciudadanos que estaban en las casillas”, señaló Marcela Ríos, representante de la Misión del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA) internacional.

Durante una conferencia de prensa, ofrecida por los observadores que acudieron a nuestro país para observar la inédita celebración de los comicios judiciales, Ríos explicó que su misión se enfocó en dos ámbitos: uno de ellos en la equidad de género y el combate a la violencia política por razones de género; y el otro tuvo como foco el voto informado y la educación cívica.

Destacó el proceso “inédito” que ha sido la elección, el cual despertó mucho interés en América Latina, pues mostrará cómo este tipo de ejercicios “puede contribuir a fortalecer el estado de derecho”.

Por su parte, Máximo Zaldívar, director regional para América Latina y el Caribe de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, calificó como “histórico” el ejercicio de elección judicial y se dijo satisfecho de ver que el 99.8 por ciento de las mesas electorales fueron instaladas.

“Yo creo que lo que hemos podido observar nos da la confianza de que el promedio de participación ciudadana será satisfactorio”, señaló Zaldívar.

México celebró este domingo la primera elección popular del Poder Judicial en su historia, donde 99.7 millones de ciudadanos fueron llamados a las urnas para elegir entre más de tres mil 400 candidaturas para renovar 881 puestos judiciales federales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de cientos de cargos locales.

El proceso ha sido cuestionado por sectores académicos, organismos internacionales y asociaciones judiciales por la complejidad y falta de información entre los votantes, así como el riesgo de la infiltración del crimen organizado en el poder judicial.

“Día negro para la democracia”: Alejandro Moreno

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, calificó la elección judicial como “un día negro para la democracia” al señalar que lo que hizo Morena confirma que están dispuestos a todo con tal de concentrar el poder.

En un mensaje en redes sociales, sostuvo que desde Morena debilitan la justicia, atropellan las instituciones y cierran el paso al debate democrático.

“La elección judicial que celebraron fue una farsa: sin transparencia, sin debate real, sin respeto al equilibrio entre poderes”, dijo.

En ese sentido, consideró que se trató de “un golpe directo a los contrapesos que sostienen nuestra vida pública”.

Por ello, indicó Alejandro Moreno, “no están gobernando, están imponiendo. No están construyendo, están desmantelando el país de instituciones que tantos años tomó levantar”.

