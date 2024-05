El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, cerró este miércoles su campaña rumbo a las más grandes elecciones en México con un festival musical ante miles de jóvenes, a los que pidió votar en su favor este 2 de junio y agradeció por hacerle su campaña.



Con un auditorio para conciertos casi lleno, en la pujante colonia Roma, en especial por jóvenes mexicanos, Máynez aprovechó para agradecerles haber demostrado al país que no son apáticos a la participación política.



En el intermedio de su evento de cierre de campaña, señaló que las nuevas generaciones "no son de cristal y que los 'centennials' demostrarán en las mesas de votación que no les gusta la vieja política y que buscan un cambio para el país".

Además, refirió qué su apoyo en redes sociales y el bajo gasto en anuncios espectaculares permitió qué su campaña "no generará basura electoral con espectaculares y carteles en las calles qué acaban en la basura".

Según estimaciones de Greenpeace, al menos 25.000 toneladas de basura plástica dejarán las campañas tan solo en Ciudad de México.



"Mi campaña no la hicieron los espectaculares ni llenó de basura la ciudad; mi campaña la hiciste tú con tu cartel, en el pizarrón de tu escuela, mi campaña la hicieron las niñas y los niños, los adolescentes, los jóvenes", celebró.



Señaló que ningún Gobierno anterior ha hecho el cambio, en referencia a los gobiernos emanados del antes hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 2012, y de Acción Nacional (PAN) en 2000 y 2006.



En este sentido advirtió qué el cambio de gobierno lo harán los jóvenes el próximo 2 de junio, cuando más de 98 millones de mexicanos están llamados a elegir más de 20.000 cargos, entre ellos la Presidencia, la totalidad del Congreso y nueve Gobiernos estatales, incluida la capital Ciudad de México.



"El cambio no lo va a hacer un presidente, no lo hizo Fox, no lo hizo (el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional) Morena, el cambio lo van a hacer ustedes", expresó.



Asimismo, frente a un auditorio qué tiene cabida para casi 3.000 espectadores defendió que con sus propuestas ningún joven será encarcelado por fumar marihuana, ni por decidir sobre su cuerpo, y defendió el derecho al acceso a la vivienda y evitar la corrupción con contratistas y medios de comunicación.

Lee también: Asesinan a Alfredo Cabrera candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez



"Nunca más vamos a tener en la cárcel a un joven por fumar marihuana, nunca más vamos a tener en la cárcel a una mujer por decidir sobre su cuerpo", sostuvo.



Máynez cerró su campaña de la mano del candidato a jefe del Gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, así como con la participación de artistas de rock y hip hop como Azcino, Porter, Penny Pacheco, Yoga Fire, Dee, Darvin Dco, T-Killa y freestylers mexicanos como RC y Azuki, entre otros.



"Este festival es para darles las gracias", concluyó frente a los jóvenes mexicanos, quienes se formaron por horas y portaban sus playeras naranjas, color de su partido, gorras con la leyenda de Máynez, el logo del águila del partido, y peluches con la imagen del candidato presidencial.

NA