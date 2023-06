Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, afirmó que con la definición de la elección de la candidatura del partido se termina el "dedazo" y la imposición.

"Hoy es un día histórico para nuestro movimiento, deberíamos hasta guardar un minuto de silencio por el dedazo, que hoy queda enterrado para siempre", afirmó.

"Es proceso inédito, porque es incluyente, es democrático, es transparente, es unitario, y termina para siempre, con el dedazo o con la imposición", enfatizó.

Recordó que el Consejo Nacional ha invitado a cuatro aspirantes: Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, y abren la posibilidad de que, si el Partido Verde y el Partido del Trabajo lo aprueban dentro de su proceso, serán bienvenidos y participarán Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña.

Mario Delgado afirmó que no habrá derroches, y que los recursos vendrán de la gente, al igual que en la fundación de Morena.

"No puede haber derroche. No puede haber exceso de gastos y no pueden tener ningún dinero que venga del gobierno", apuntó.

Afirmó que este tema está "totalmente cubierto" ante posibles sanciones del Instituto Nacional Electoral.

Muestra firma de corcholatas en Consejo Nacional

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, mostró el momento en que las corcholatas presidenciales firmaron el acuerdo para llevar a cabo la designación del candidato del partido a las elecciones presidenciales del 2024.

A través de Twitter, Delgado Carrillo escribió "¡Estamos más unidos y fuertes que nunca!" y prosiguió a postear las fotos de los aspirantes a candidatos de Morena: Adán Augusto López, secretario de Gobernación; Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

Así será la elección de candidato de Morena. Este domingo se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena en el hotel Courtyard, al sur de la Ciudad de México, donde se acordaron las reglas para elegir al candidato del partido, para la contienda presidencial del próximo año.

El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, informó que se realizarán cinco encuestas para definir al candidato o candidata de Morena, cuyos resultados serán publicados el 6 de septiembre.

Las personas aspirantes deberán renunciar a sus cargos en la misma fecha en que se registre en la Comisión de Elecciones de Morena, a más tardar el 16 de junio del 2023.

Cada aspirante podrá proponer a dos empresas de prestigio. No se podrán proponer a empresas que hayan tenido resultados que no hayan sido acertados en procesos electorales recientes.

Los aspirantes de Morena serán la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el senador Ricardo Monreal.

Las corcholatas podrán realizar sus recorridos por el país a partir del 19 de junio y hasta el 27 de agosto de este año.

Los resultados de la encuesta serán difundidos en un acto público el miércoles 6 de septiembre.