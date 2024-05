¿Púlpitos vs el púlpito presidencial?

Entre los varios desencuentros del Presidente Andrés Manuel López Obrador con los jerarcas de la Iglesia Católica en México, sin duda destaca el que vino luego del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y César Mora Salazar a manos del narco en la Sierra Tarahumara de Chihuahua en junio de 2022, por todos los cuestionamientos a la política de seguridad del Gobierno de la 4T y los llamados del clero para que hiciera ajustes a su estrategia.

En medio de las fuertes tensiones que ese episodio detonó entre las autoridades eclesiales y el Gobierno federal, el Episcopado Mexicano (CEM), la Compañía de Jesús y la Asociación de Religiosas y Religiosos, convocaron al mes siguiente a la realización de las Jornadas de Oración por la Paz, como a la que convocan nuevamente este fin de semana para pedir por una jornada electoral en paz, luego de las campañas electorales con el mayor número de agresiones mortales a candidatos y candidatas.

En aquel momento la cifra de homicidios en el país era de 126 mil homicidios, y la respuesta de AMLO a aquellas críticas fue hostil al reprochar que había “mano negra” en los reclamos de obispos católicos y sacerdotes jesuitas, a los que ya los había tildado de “apergollados”, hipócritas y de desoír al Papa Francisco.

Por eso habrá que ver, ahora que los homicidios ya rompieron los récords de los tres pasados sexenios al sumar 186 mil, y luego de que las peticiones de la Iglesia en materia de seguridad nunca fueron tomadas en cuenta, el tono que se emita desde los púlpitos de las 30 mil iglesias que tienen en el territorio nacional el próximo domingo, y lo que planteen en la Velada de Oración por México que concluye hoy en la Basílica de Guadalupe convocada por la Dimensión Episcopal para los Laicos (DELAI), para orar por una votación “libre, consciente y razonada” para “construir y comprometernos con la paz”.

Habrá que ver también los términos en los que desde las hojas parroquiales invitarán el domingo dentro de la “Jornada Nacional de Oración por el Proceso Electoral” a “votar en libertad por los candidatos de su preferencia”, pero que atiendan “nuestros valores que se basan en el respeto a la vida, a la justicia y al bien común”.

El domingo, añaden en el CEM, pedirán que las autoridades “no interfieran”, que los partidos no incurran “en prácticas ilegales” y que las y los candidatos reconozcan los resultados. Y también para recomendar que “no tengamos miedo de salir a votar, no nos dejemos coaccionar por nadie, ni para votar ni para no salir a votar; ni para hacerlo por dádivas, amenazas o presiones de cualquier tipo”.

Así que habrá que ver si la la relación del Gobierno de la 4T con las autoridades eclesiales no se vuelve a tensar a una semana de la jornada electoral del 2 de junio, si desde el púlpito presidencial se considera que desde los púlpitos religiosos propalen la herejía a Morena y aliados.

