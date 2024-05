El Instituto Nacional Electoral (INE) en Tabasco, ha tenido que sustituir a un total de ocho mil 700 funcionarios de casilla por diversos factores, incluyendo el rechazo de ciudadanos a participar en esta contienda para las próximas elecciones del dos de junio.

La vocal Ejecutiva en Tabasco del INE, Elizabeth Tapia Quiñones, aclaró que las sustituciones no se deben a la inseguridad que se vive en el estado.

Sin embargo, detalló que solo por inseguridad 308 tabasqueños fueron los que decidieron no aceptar la designación para integrar las mesas directivas de casilla el día de la jornada.

"Concretamente sobre lo que se ha señalado sobre las renuncias de algunos funcionarios de mesa directiva de casilla por cuestiones de inseguridad a mí me gustaría destacar que esas cifras son inexactas por decir lo menos, nuestra totalidad de las sustituciones rondan en las 8 mil 784, eso incluye 612 que fueron imposibles de localizar, 88 por algún impedimento legal, 148 por impedimento normativo, es decir que tienen algún otro cargo dentro del proceso electoral; lo más fuertes son 2 mil 051 que fueron por motivos de salud, y 3 mil 684 que fueron por motivos laborales y sociales y tenemos 2 mil 196 que podemos clasificar como rechazo, es decir que las personas nos dicen que no quieren".

Y además agregó: "Tenemos una causal que es la causal 40 que se refiere como miedo a participar, en ese caso tenemos en todo el estado registrados 308 personas que han referido esa causal como un motivo para no participar".

La funcionaria electoral, sostuvo que se han entregado más del 90 por ciento de los nombramientos a los ciudadanos que fueron sorteados para ser funcionarios de casilla en las próximas elecciones en donde los tabasqueños además de los cargos de elección federal, también elegirán al nuevo gobernador, alcaldes y diputados locales.

Elizabeth Tapia Quiñonez, vocal del INE aseguró que es un reto la organización del proceso electoral por los tiempos que vive el país pero que mantienen una constante comunicación con las autoridades de seguridad en el estado.

