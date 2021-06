Elecciones 2021 México: AMLO felicita al INE por organización de elecciones

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) felicitó este lunes al Instituto Nacional Electoral (INE) por la organización de las pasadas elecciones, pero lo criticó pues aseguró que no hubo imparcialidad de su parte.

En conferencia de prensa "mañanera" en Palacio Nacional, un youtuber hizo a AMLO una serie de preguntas a manera de cuestionario.

-¿Puede felicitar al INE por la organización?

-"Sí", contestó.

-¿Puede felicitar al INE por la imparcialidad?

-"No", expresó.

-¿Tiene la fórmula para romper la alianza legislativa?

-"No, además no lo quiero, porque es fuera máscaras porque durante mucho tiempo se simuló, recuerda cómo se peleaba el PRI y el PAN y yo decía son lo mismo, es el PRIAN y me tiraban a loco".

-¿El Ejecutivo propone y el Legislativo dispone?

-Sí, contestó.

-¿Ya las encuestas no participan en las elecciones y se acabó el gran negocio?

-"Ni sí, ni no".

-¿Hasta el momento logró todas las reformas fundamentales que necesita la cuarta transformación?

-"Casi todas", dijo.

-¿Es sospechoso que The New York Times tome el tema de la línea 12 cuando guardó silencio durante mucho tiempo cuando Enrique Horcasitas dio a conocer su libro?

"Ya he hablado de la prensa extranjera, no se caracteriza en los tiempos actuales por la objetividad y a veces se alejan mucho de la ética, no sólo para el caso de México, es mundial, el New York Times tomó partido en las elecciones pasadas en Estados Unidos", contestó.

OA