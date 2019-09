El gobierno "ya está de pie", asegura AMLO

En la tierra del general Felipe Ángeles, el Presidente Andrés Manuel López afirmó que el gobierno federal -que había comparado con elefante reumático, terco y mañoso- "ya está de pie", por lo que llamó a trabajar en unidad para empujarlo y que las cosas marchen bien.

"La política es asunto de todos y yo necesito de todos ustedes de que me ayuden, porque recibimos un elefante echado, reumático, mañoso, y ya logramos pararlo, pero falta empujarlo para que camine y eso cuesta trabajo", refirió López Obrador.

Durante su visita número 55 a un hospital rural del IMSS, el Presidente López Obrador reconoció que a veces como titular del Ejecutivo toma decisiones, pero pasa y pasa el tiempo y no se lleva a cabo la orden.

#IMSSBienestar | Diálogo con la comunidad rural de Zacualtipán, en Hidalgo. Medicamentos y atención gratuita para todas y todos https://t.co/IMU76ZamxX — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 17, 2019

"Se acata, pero no se cumple, entonces hay que estar diario, diario. A mí me ayuda que soy un poco terco y no me doy por vencido a la primera. Pero todos tenemos que ayudar a que las cosas marchen bien", refirió.

En este nosocomio en el corazón de la Sierra hidalguense, que es la única opción para 14 municipios de alta marginación de Hidalgo y Veracruz, el Presidente realizó un recorrido y conoció las carencias y necesidades de la comunidad. Por ello López Obrador evocó al general Felipe Ángeles y se comprometió a no fallarle al país ni a los hidalguenses.

En su oportunidad, el gobernador Omar Fayad (PRI) respaldó al titular del Ejecutivo federal en su lucha contra la corrupción y se comprometió a que su administración no contratará ninguna empresa distribuidora de medicamentos que sea boletinada por el Gobierno federal.

"Muchos tratan de impedir que las nuevas formas de hacer las cosas salgan adelante, pero aquí en Hidalgo tendrá un aliado, porque públicamente me comprometo a no contratar a las empresas que el gobierno federal boletine por corrupción. Aquí no las vamos a contratar y aquí no le vamos a dar cabida", dijo.

LS