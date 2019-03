El diputado Cipriano Charrez pide licencia de su cargo

Acompañado de alrededor de unas mil personas, el diputado federal de Morena, Cipriano Charrez Pedraza, acudió a la Procuraduría de Justicia de la entidad para informar que por la mañana solicitó licencia a su cargo para atender el proceso judicial en su contra por la muerte de un joven durante un accidente vehicular en octubre del año pasado.

El 6 de octubre el legislador protagonizó una carambola donde estuvieron involucrados cuatro automóviles, uno de ellos una camioneta en la que viajaba y que presuntamente manejaba, aunque él ha asegurado que quien conducía era su chofer.

En el percance perdió la vida un joven de 21 años de edad quien no recibió ayuda del diputado, ya que este abandonó el lugar del accidente.

En una marcha por el Boulevard Felipe Ángeles, Cipriano Charrez fue acompañado por ciudadanos de Ixmiquilpan, de donde es originario.

A su arribo, reprochó que no se agilice su proceso ni siquiera en la toma de declaración por el argumento de contar con fuero constitucional.

"A partir de las nueve de la mañana presenté mi licencia para poder venir aquí, a la Procuraduría de Justicia del estado, y pedirle al procurador que deje de utilizar el sistema para atacar al adversario político".

Vengo como ciudadano sin fuero con ello, dijo, ya no hay impedimento alguno para que no se le tome su declaración, "ya está todo en la mesa y hoy que me presento de manera voluntaria. A mí no me preocupa porque soy inocente", aseveró.

Con la separación de su cargo, indicó, buscará que se agilicen las investigaciones, "esto ha sido utilizado para atacarme de manera política, se ha utilizado de manera facciosa el sistema de justicia y ya no queremos que se utilice y se mienta a la población".

Así también afirmó que de no tener un avance en su caso acudirá a otras instancias al considerar que es víctima de discriminación por su condición de indígena.

JM