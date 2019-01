El Senado avala 27 perfiles para la Fiscalía General de la República

La Comisión de Justicia del Senado avaló, con siete votos a favor, dos abstenciones de la oposición y cero votos en contra, el dictamen de los 27 nombres para participar en la elección del titular de la Fiscalía General de la República.

Entre estos 27 perfiles se encuentran los nombres del ex procurador capitalino, Bernardo Bátiz, y del actual encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro Gertz Manero.

Tanto el Partido Acción Nacional (PAN) como Movimiento Ciudadano señalaron su rechazo en que participen en el proceso de selección militantes de Morena como es el caso de Bernardo Bátiz, pues expresaron que en ánimo de cambiar las malas prácticas y los errores de los gobiernos antecesores, es que se debe incluir en la lista de 10, a personas independientes y sin vínculos político partidistas.

El senador panista, Damián Zepeda, sostuvo que el proceso de elección del fiscal general debe garantizar autonomía, "que no tenga cercanía político-partidista con quien está gobernando el país. Mucho daño le ha hecho el país que alguien tiene afinidad política".

"Este proceso no está cumpliendo con ello. Es público que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya tiene su terna, aunque hagamos el proceso; Bernardo Bátiz, Eva Verónica de Gyves, y Juan Luis González Alcántara Carrancá", externó.

Movimiento Ciudadano y el PAN también coincidieron que en la conformación de la lista de 10, que integrará la Junta de Coordinación Política del Senado, participen con voz la sociedad civil y que acudan a comparecer ante la Comisión de Justicia, antes de discutirse en el pleno.

"Que intervengan en un proceso de parlamento abierto a poder deliberar la solicitud de los candidatos que van a llegar. Suscribiendo lo que ha manifestado el senador Zepeda, nosotros creemos que deben participar, pues la reforma al 102 que no se hizo, permitía que intervengan", comentó el senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

Por su lado, la senadora panista, Josefina Vázquez Mota, sostuvo que es indispensable que el nuevo fiscal general no tenga vínculos, pues para quienes han pasado, como es su caso, que se usen las instituciones para el golpeteo político que no suma a una verdadera justicia, sobre todo, cuando estará a cargar por nueve años.

"Quienes hemos sido víctimas del uso de las instituciones del Estado, que lástima no solamente la vida personal y de nuestras familias, aunque un día antes llegue la carta de la Procuraduría diciendo: 'disculpe usted, nunca fue sujeto de investigación, porque nunca hubo una denuncia, y su familia fue honorable', pero cuando eso se hace horas antes de un proceso electoral, no sirve de nada, y se los comento en el terreno humano, eso no se lo deseo a nadie", afirmó la ex candidata a la gubernatura del Estado de México.

En contra, los senadores de Morena externaron que si bien respetan las opiniones ahí vertidas, consideran que a nadie se le puede negar el derecho a participar, porque se violan sus derechos políticos.

A la reunión de la Comisión no acudieron senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) ni del Revolucionario Institucional (PRI).

