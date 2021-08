El PAN tiene cartas fuertes para 2024, además de Ricardo Anaya: Marko Cortés

Posterior a su completo respaldo hacia Ricardo Anaya, el líder nacional del PAN, Marko Cortés aseguró que si no es Ricardo Anaya su abanderado presidencial en el 2024, Acción Nacional tiene con qué jugar y cartas fuertes para la próxima elección presidencial como Mauricio Vila, gobernador de Yucatán; Maru Campos, gobernadora electa de Chihuahua; Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato; Francisco Domínguez, mandatario de Querétaro; y el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Marko Cortés, en conferencia de prensa de toda la cúpula panista para acusar una persecución política contra Anaya Cortés, también mencionó a otros dos panistas como el diputado federal electo y próximo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel; y el actual coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks.

A pregunta expresa, el panista michoacano dijo que por fortuna, Acción Nacional tiene varios posibles candidatos y candidatas; y dijo que está claro el propio Ricardo Anaya como una buena alternativa, y que con todo lo que está haciendo el Presidente en su contra lo está victimizando, pero hay otros que han levantado la mano y han dicho que sean considerados.

"Uno de ellos es el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila y que tiene buenos números, buen gobierno, buenos resultados y ha dicho: 'Yo tuviese interés'. También me lo ha hecho saber el propio Santiago Creel, que está aquí presente, yo no me descarto si se ocupa entrarle a la batalla, también me lo ha hecho saber Juan Carlos romero Hicks, decir: 'yo aquí estoy si se ocupa dar esa batalla'. Tenemos posibilidades como la propia Maru Campos, hoy gobernadora electa de Chihuahua, a quien yo le dije: oye debemos de tener opciones buenas, mujeres echadas para adelante, que ha sido buenas en el gobierno y triunfantes en las decisiones y ahí tenemos otra alternativa, tenemos al propio Diego Sinhue Rodríguez, quien no lo ha dicho, pero que pudiera ser una opción o cualquier otro de nuestros gobernadores o actores del partido", afirmó Marko Cortés.

"Sin duda alguna también podría ser el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; el gobernador de Querétaro, cualquiera de nuestros gobernadores son cartas, tienen con qué presentarse y dar una buena contienda en el 2024 y poderla ganar", explicó.

Agregó que Acción Nacional tiene con qué jugar e ir para la contienda, "y por eso es que sabe el Presidente de la República que es contra Acción Nacional su lucha, nada más que el Presidente se equivoca, porque él no es el presidente de Morena, él es el jefe del Estado mexicano que debe gobernar y ofrecer resultados para todos, pero él lamentablemente se asume como jefe de partido, no jefe de Estado y ha mantenido su estrategia de atacar, de denigrar, de señalar a los partidos políticos de oposición y en este caso de perseguir a las voces más importantes de nuestro partido, entonces, por fortuna tenemos cartas, tenemos opciones y buenas opciones rumbo al 24", dijo.

En esta conferencia, Marko Cortés, Santiago Creel; y el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, respaldaron a Anaya y acusaron una persecución política de parte del Ejecutivo Federal.

"Le respaldamos a nuestro amigo Anaya, no está solo y aquí tiene a su partido y tiene a millones de mexicanos. Hay un uso doloso de las instituciones. Nuestra solidaridad, respaldo y acompañamiento. Que este proceso se lleve de manera adecuada, el gobierno Federal saque las manos del mismo", dijo Marko Cortés.

Asimismo, Julen Rementería dijo: "ha quedado clara la postura del gobierno y de la Fiscalía, sin lugar a dudas han hecho un uso faccioso de la institución para perseguir, ni siquiera los han citado. En cambio, a gobernadores se les negaba la representación del abogado, vino la resolución de un juez primero para reconocerlo y luego para entregar la carpeta de investigación", explicó.

Asimismo, Santiago Creel dijo: "Respaldar a Anaya de esta injusticia que está padeciendo de parte del gobierno Federal. La campaña fue una campaña muy intensa, Anaya fue el competidor más cercano y directo que tuvo AMLO, la contienda termina y el presidente electo se compromete a invitar a sus competidores a tener una plática con ellos y ver los proyectos de cada uno que ofertaron".

MB