El PAN denuncia presiones de AMLO a la Suprema Corte

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, dijo que el Partido Acción Nacional (PAN) respeta el Estado de Derecho y las decisiones que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no comparte los argumentos que esgrimió la mayoría de los ministros para declarar constitucional la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de México.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional panista condenó "las presiones" del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la SCJN, y rechazó que la procuración de justicia sea parte de la politiquería y propaganda del Presidente de México.

.@AccionNacional respeta el Estado de Derecho y las decisiones de la @SCJN, pero no compartimos los argumentos de la mayoría. Condenamos las presiones del Ejecutivo hacia la Corte y rechazamos que la procuración de justicia sea parte de la politiquería y propaganda del presidente — Marko Cortés (@MarkoCortes) October 1, 2020

Por su parte, los senadores de Acción Nacional consideraron que el país ha regresado a los tiempos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba sometida a la voluntad del Presidente.

Luego de que la Corte avaló el proyecto de consulta popular para someter a juicio a los expresidentes, los senadores del PAN reclamaron que en el proyecto se vio la influencia de López Obrador.

Vía Twitter, la legisladora Xóchitl Gálvez acusó "lealtad ciega" por parte de los magistrados.

El coordinador de la bancada, Mauricio Kuri, dijo que la Ley no debe subastarse, pero comprometió que habrá respeto a la determinación de la Corte.

"Lamentamos, aunque respetemos la decisión de la #SCJN. Los juzgadores deben atender al principio de que lo que no está en el expediente no está en el mundo. La aplicación de la ley no se somete ni a parecer, ni a concurso ni a subasta".

JM