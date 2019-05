El INE ordena retiro de spot del PAN en Puebla

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó este domingo bajar un spot de radio pautado por el PAN, por uso indebido de la pauta, pues ese partido no se identifica como el responsable del mensaje.

Por lo anterior, consideró que el promocional de Enrique Cárdenas Radio, candidato al gobierno de Puebla, puede causar confusión en el electorado y afectar el voto razonado, lo cual podría poner en riesgo el principio de certeza.

La comisión del INE ordenó al PAN sustituir, en un plazo no mayor seis horas, el promocional "Puebla es tuyo" en radio y se vinculó a las concesionarias de radio para que, en un plazo no mayor a 12 horas, se abstengan de difundir el promocional y realicen, en un plazo que no podrá exceder las 24 horas, la sustitución pertinente.



