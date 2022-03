Tras la detención del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, este martes por presunto desvío de recursos, te recordamos algunas situaciones controversiales en las que se ha visto envuelto el político.

La aprehensión de "El Bronco" la realizó la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León, derivada de una denuncia que presentó el actual gobernador Samuel García hace cuatro años, por el caso de las famosas “Broncofirmas”.

“El Bronco” será trasladado al penal dos de Apodaca donde se definirá su situación jurídica.

Ante estos hechos, estos son algunos de los escándalos que tuvo Jaime Rodríguez “El Bronco” desde que fue gobernador en Nuevo León y también candidato a la presidencia.

Topo Chico: 49 muertos en cárcel

El jueves 11 de febrero de 2016 en el Penal de Topo Chico, 49 personas murieron y 12 más resultaron heridas en una gresca dentro de la cárcel. Este fue el incidente más grave en una prisión en México en al menos tres décadas.

Este acontecimiento se dio en la administración como gobernador (2015-2021) de Jaime Rodríguez, y por ese hecho comenzó una auditoría exhaustiva, con el afán de investigar si algún funcionario cometió una omisión y terminó con estos crímenes.

Las “Broncofirmas”

Jaime Rodríguez pidió licencia como gobernador de Nuevo León en el año 2017 ya que buscaría ser candidato a la Presidencia de la República. Dejó a cargo a su secretario de gobierno, Manuel González Flores como interino, e inició la campaña electoral de “El Bronco”.

Una vez que finalizó la campaña, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio a conocer, tras una investigación y denuncia anónima, que Jaime Rodríguez supuestamente financió ilegalmente la recolección de firmas con la que obtuvo la candidatura independiente.

Además, la Sala Superior reveló un esquema de triangulación, el uso de servidores públicos y la utilización de empresas para pagar trabajadores auxiliares.

Pone a la venta su rancho con todo y vacas

En noviembre del 2017, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, a través de Facebook, puso en venta una propiedad en el ejido, Pablillo Galeana, luego de que la televisora Tv Azteca valuó su rancho en 25 millones de pesos.

“Raza, vendo propiedad en Pablillo Galeana, tierra fregona y cielo hermoso, Según TvAzteca vale 25 millones de pesos, pero quien me de 12.5m se la queda, y de regalo les doy 2 vacas, un caballo, 3 borregas, 20 gallinas y 1 gallo. Compartan”, decía el post en aquel entonces.

La publicación del también aspirante a la presidencia de México en 2018, generó apoyo y risas de sus seguidores, quienes tomaron con el acto como un momento divertido y de defensa por la acusación de la televisora.

“A una niña gorda nadie la quiere”

Durante la instalación de la Red Neolonesa de Universidades Promotoras de Salud, en el año 2016, Rodríguez pidió a los padres y tutores que fueran sinceros con sus hijos en cuestión de buena alimentación y cuidado, para no afectarlos en un futuro y dio un ejemplo que causó controversia en el país.

“Es mejor que nosotros como padres le digamos a nuestros hijos la verdad ¡Ey, mira lo que te va a pasar…- Mira mi hijita, ven para acá, ¡a una niña gorda no la quiere nadie! Sí, es duro, pero lo vas a entender”.

“Tienes que decírselo tal cual porque si no entonces no lo va a entender ¿o cómo se lo digerimos?¿Le mandamos un Whatsapp o le escribimos una cartita”, dijo.

Propuso cortar las manos a quienes roben

En abril de 2018, cuando "El Bronco" era candidato independiente a la Presidencia de México, aseguró que de llegar al gobierno, le cortaría las manos a las personas que roben, pues dijo que ya se habían probado muchas cosas que no funcionaban, por lo que consideraba que esta medida era la mejor forma de frenar la delincuencia en el país.

Fue durante su intervención en la segunda ronda del primer debate presidencial que "El Bronco" fue interrogado por la periodista Azucena Uresti, acerca de si la propuesta era real o en sentido figurado. Aseveró que era una propuesta real.

“Agarramos un pedón todos juntos”

A Jaime Rodríguez durante su periodo como gobernador de Nuevo León le tocó lidiar el inicio de la crisis sanitaria por COVID-19 en el 2020 y 2021, tomando diferentes medidas.

En las fechas decembrinas, le pidió a los neoleoneses no hacer posadas y esperar a que terminara la pandemia a su modo.

“Los necesitamos, cuiden a su familia, no los dejen ir, no hagan posadas, prohibidas las posadas. No hacen falta, las hacen ya que el virus se vaya, agarramos un pedón todos juntos”, dijo en rueda de prensa en la mesa de salud de su entidad.