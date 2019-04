EU dice que no habrá cierre de frontera: Ebrard

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, señaló que el Gobierno de Estados Unidos aseguró a las autoridades mexicanas que no habrá cierre total de su frontera con México.

"No hay cierre de ningún punto, nos han dicho que no va a ocurrir y esperaremos que no ocurra", dijo al informar que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, informó a México que "no tienen intención de cerrar pero sí están enfrentando mayor flujo" de migrantes.

Ebrard reconoció que este flujo de migrantes que ha cruzado hacia Estados Unidos se ha incrementado al doble y "si hay un problema real".

Antes era de 50 y ahora son 100 mil "personas presentadas ante la autoridad estadounidense", indicó Ebrard en su primer conferencia de prensa en la sede de la SRE.

IM