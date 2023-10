Diputados se aprueban el Home Office, y ¿para cuándo la reducción de la jornada laboral?

Con 375 votos a favor, 69 en contra y 10 abstenciones se aprobó la tarde del pasado 17 de octubre, el dictamen que otorga permisos especiales para laborar a los miembros de la Cámara de Diputados por medio de home office para así, cumplir con sus deberes en sesiones y reuniones semipresenciales.

La reforma establece un nuevo Título Décimo Primero, "De las sesiones semipresenciales en caso de exepción", que permite la realización de la actividad parlamentaria en modalidad semipresencial en el Pleno, en los órganos de gobierno, en las comisiones legislativas y en los comités.

La única bancada que votó en contra con esta disposición fue el Movimiento Ciudadano (MC), pues consideraron que es una burla para el resto de los trabajadores en México. Durante la exposición de argumentos, la panista Sonia Rocha dijo que esta modificación es para "regular y dar certeza jurídica" a la realización de los trabajadores que se realicen a distancia.

Por su parte, el petista Gerardo Fernández Noroña, quien este 17 de octubre se reintegró a su curul luego de buscar la candidatura presidencial, aseguró que las sesiones semipresenciales han tenido buenos resultados, pero sugirió que "por responsabilidad política" se debería de establecer esta modalidad como una excepción y que así no quede a discrecionalidad.

El emecista, Mario Alberto Carrillo intentó frenar la iniciativa al plantear que el desarrollo de sesiones virtuales y aclaró que el trabajo a distancia derivó de un caso excepcional a raíz de la pandemia, por lo que indicó que esto no es una forma de trabajo legislativo. Además señaló que durante este tiempo han habido comisiones que no lograron el quórum necesario para trabajar y agregó que no hay evidencia de que los esquemas de trabajo a distancia sean efectivos.

Además, agregó que a diferencia de otros trabajos, las y los diputados sólo laboran durante los siete meses que duran las sesiones ordinarias y que sólo deben asistir DOS días al Pleno. Además, gozan de otros beneficios como el pago de boletos de avión, así como apoyo económico para el transporte, el cual tiene como objetivo que los y las diputadas asistan a realizar el trabajo legislativo.

Ante la aprobación de la reforma de Home Office, MC propuso dos cosas: la primera, ajustar el salario de los legisladores que decidan trabajar a distancia; y la segunda, recortar el apoyo económico que se les otorga a los legisladores para transporte.

Cabe recordar que esta aprobación en lo general sucede aún cuando se ha retrasado por más de dos meses la discusión sobre la Reducción de la Jornada Laboral para empleados de México, la cual propone pasar de 48 a 40 horas laborales. Actualmente, se decidió discutir y analizar "a profundidad" esta medida en cuatro fechas de parlamentos abiertos.

Durante la primera conferencia, hubo quienes argumentaron que México aún no está preparado para dar este cambio, y si sí, tendría que ser paulatino para mitigar el impacto a las empresas y la economía, por lo que de aprobarse, entraría en vigor hasta el 2031, aun cuando la propuesta está planteada para implementarse de inmediato, pues se ha demostrado a nivel mundial que una jornada de 40 horas semanales es bastante productiva y garantiza la calidad de vida de los ciudadanos.

La reacción en redes

Esta nueva aprobación ha generado bastante disgusto entre el pueblo mexicano, por lo que las redes sociales no tardaron en estallar:

"Si se duermen en su curul al calor del debate, no quiero ni imaginar si sesiones desde sus casas", "Votación desde la cama mientras ves Netflix, qué gran chambita", "Pues entonces que les bajen su sueldazo", "375 huevones declarados". Todos estos son algunos de los comentarios que los internautas expusieron en "X" (antes Twitter).

MM