Diputado pide analizar disminución en salarios de funcionarios

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García del Partido Revolucionario Institucional (PRI), recomendó a la próxima 64 Legislatura, cuya mayoría será de Morena, analizar y realizar evaluaciones antes de determinar un decremento a los salarios de funcionarios públicos, como lo ha propuesto el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

"Hay que analizar con mucha responsabilidad cualquier incremento y cualquier decremento en el salario público, que tenga que ver con una evaluación a la responsabilidad del cargo que desempeña […] cualquier noticia sobre disminución o aumento que se haga de forma irresponsable lo único que hace es debilitar a las instituciones públicas", señaló.

Sobre un monto especial que recibirían los legisladores, Romo García aclaró que no se trata de un seguro, sino de un "fondo de ahorro que es aportado dentro del mismo salario de los diputados".

En ese sentido, el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, sostuvo que este fondo de ahorro será resultado del porcentaje que los legisladores no recibieron de su salario durante los tres años de su encargo.

"No tenemos contemplado ningún bono de retiro para los diputados, no va haber ninguno y (lo que se llevarán) no es abuso, los diputados ahorran parte de su dieta para llevárselo el día en que concluyen sus funciones y está debidamente normado", aseguró.

Este bono de ahorro podría sumar hasta 900 mil pesos, ya que el ahorro máximo permitido es 12% por cada legislador sobre su sueldo sin contar prestaciones.

SA