Diputadas inician lucha en Tijuana por la reforma de reducción laboral

La diputada de Morena Susana Prieto Terrazas visitó Tijuana, donde se reunió con trabajadores de la maquila para iniciar una campaña de lucha en defensa de la iniciativa de reforma que propone la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

Este sábado, Prieto Terrazas, fue recibida en el salón Centenario, cerca del puerto fronterizo de San Ysidro, donde ofreció una asamblea a un grupo de alrededor de 200 personas, a la que también la acompañaron la diputada federal Evangelina Moreno, y la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, ambas del partido de Morena.

Generar un movimiento de resistencia civil

Previamente a la asamblea, la diputada mencionó a la prensa que, a su iniciativa, que propone la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas para que el sector laboral tenga dos días de descanso obligatorios, le han dado muchas largas por lo que ve complicado que se retome en el siguiente sexenio, por eso su invitación a luchar por ello.

"Diecisiete veces, no igual ni como esta reforma, pero se ha tratado de disminuir la jornada laboral en diversas legislaturas que ha tenido el país y todas las veces ha ganado el sector empresarial, protegido por los políticos que han tumbado la iniciativa", dijo.

"Por eso yo estoy convocando a un movimiento de resistencia civil pacífico, como aquellos movimientos a los que nos convocó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, para ponderar la aplicabilidad de las 40 horas o, mejor dicho, dos días de descanso, por cinco días de trabajo, para una jornada efectiva de 40 horas a la semana", agregó.

La diputada compartió que esta es una iniciativa que propuso desde el 20 de octubre de 2022, que planteó como un compromiso con la clase trabajadora, puesto que desde 1917 no se reforma la Constitución Política Mexicana en materia de días de descanso, los cuales son un derecho humano de las personas.

La propuesta de la diputada es que se modifique la fracción Cuarta, del Artículo 123 de la Constitución, que actualmente dice que, por cada seis días de trabajo, los trabajadores gozarán de un día de descanso semanal con pago de salario íntegro.

"Mi iniciativa consiste en que laboremos cinco días por semana y descansemos dos días con salario íntegro; si esto se llega a lograr en consecuencia y armonía con la fracción primera del propio Artículo 123 que dice que la jornada máxima diaria sea de ocho horas laborables por cinco días, nuestra jornada se reduciría de 48 a 40 horas diarias", refirió.

EFE/ J.Terríquez.

Oposición patronal hacia la iniciativa

Prieto Terrazas reconoció que su iniciativa tiene una fuerte oposición del sector patronal en todo el país, por lo que consideró importante destacar que "la iniciativa planteada no habla de horas, habla de días de descanso laborales" y refirió que "no hay un patrón que la avale porque las prerrogativas mínimas de los trabajadores son exigibles obligatoriamente para ellos y les da derecho a los trabajadores de demandar a los patrones cuando esto no se cumple".

En su planteamiento acusó que cámaras como Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han manifestado querer la gradualidad de esta reforma, por lo que les da la sensación de que "realmente no la conocen".

Maquiladoras explotan laboralmente

La diputada resaltó que los trabajadores, sobre todo los de la industria maquiladora (que importa temporalmente los materiales y/o equipos para la elaboración de bienes) en el norte del país y en los 33 municipios en donde se encuentra establecida desde hace muchos años, supuestamente descansan los sábados y domingos, lo cual consideró que no es así.

"Los trabajadores no descansan los sábados, ellos pagan la jornada del sábado distribuida de lunes a viernes, por eso no laboran ocho horas diarias, mínimamente laboran nueve horas y media diarias, porque cada día pagan una hora y media de más, por eso tenemos que concientizar a la clase trabajadora sobre el desconocimiento que tienen sobre sus derechos y animarla a luchar por los mismos, ese es el motivo que me trajo a Tijuana", apuntó.

Luego de la atención a medios, la diputada Prieto ofreció su asamblea en donde compartió la misma información antes referida y donde invitó a los trabajadores a unirse a su lucha, por lo que al final, realizaron una marcha simbólica en defensa de la iniciativa desde el salón hasta Palacio Municipal, ubicado a unos metros de donde se encontraba.

Finalmente invitó a todos los trabajadores del estado a unirse, cada quien, en sus lugares de residencia, a la manifestación nacional que se realizará el próximo 10 de febrero para continuar con esta lucha.

