Plantean poner en norma a patines eléctricos en Guadalajara

El regidor de Movimiento Ciudadano en Guadalajara, Luis Cisneros, plantea la regulación de patines eléctricos y scooters en el municipio tapatío.

Ante el crecimiento en su uso y el que circulen fuera de la ley muchos de ellos, provoca que se requiera ponerlos en regla. El regidor tapatío mencionó que este tipo de vehículos superan los límites de velocidad permitidos desde que salen de fábrica, por lo que señaló que hay un vacío legal en la ley estatal.

“Muchos de estos patines eléctricos ya salen de fábrica con una velocidad superior a estos 25 kilómetros. Hay algunos que alcanzan 50 o hasta 70 kilómetros por hora. Hay un vacío jurídico en la ley estatal y en las leyes municipales, entre ellos que no está regulando de manera correcta este modo de transporte. Este vacío jurídico en los patines eléctricos es lo que nos proponemos a atender”.

La nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco indica que solamente a los que tienen un límite de velocidad de 25 kilómetros por hora se les considera como vehículos no motorizados , por lo que no son sujeto de registro, sin embargo, los que superan la velocidad deberían tener el registro, mismo que no lo tienen.

Por ello, Luis Cisneros plantea, en primera instancia, una reforma al reglamento de movilidad de Guadalajara, posibles sanciones, entre otros puntos.

“Abrir un capítulo para clasificar estas modalidades de transporte que hoy no tenemos como tal establecidas. Establecer la posibilidad de que nuestros agentes viales sancionen a quienes incumplan estas normas. Si tiene que haber la prohibición de que circulen a más de 25 kilómetros por hora en las ciclovías, generar señalética a usuarios de patines eléctricos que en ciclovías no pueden circular a más velocidad”, dijo.

Al tener una velocidad máxima a la permitida, los patines eléctricos y scooters deberían ser parte de un reglamento, por lo que el municipio buscará proponer al Congreso del Estado que haga un registro de ellos.

“Van por proponer al Congreso que reforme la norma técnica porque como municipio no pueden y sí ellos para que la establezcan y se obligue a los establecimientos a un registro”.

Cisneros convoca a la ciudadanía, académicos, especialistas y colectivos a participar en una mesa de trabajo para buscar la regulación de patines eléctricos, esto para el día 2 de agosto en el ayuntamiento de Guadalajara.

