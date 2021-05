Al entregar reconocimientos a enfermeras del país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó que en lo más álgido de la pandemia del COVID-19 este sector tuvo un comportamiento ejemplar y no se dejó llevar por el canto de las sirenas, y no se politizó la atención médica.

"Los médicos y enfermeras no escucharon el canto de las sirenas y se dedicaron a cumplir con su misión humanitaria, no tuvimos un paro, no se politizó la atención a la pandemia", expresó.

Durante la "mañanera", AMLO destacó que esa misma actitud sucede con la vacunación contra el coronavirus, porque se han cerrado filas en torno a la salud.

Recordó que en México y en todo el mundo, hubo un uso político de las demandas del personal de salud, con amarillismo y desinformación, acusaciones contra la autoridad, promocionando una rebelión, pero no prosperó.

Expresó que su administración nunca olvidará la actitud fraterna y humana de miles de médicos, enfermeras, enfermeros, de trabajadores de la salud que en centros urbanos y rurales, enfrentaron este virus tan dañino, fatal, sin conocimiento de cómo hacerlo, arriesgando sus vidas para salvar las de otros.

AMLO recordó que al inicio de la pandemia, en algunos casos, los médicos atendían de lejos a los enfermos de coronavirus, pero fueron las enfermeras y enfermeros los que dieron la atención directa.

López Obrador agradeció al gobierno de China por el envío de equipo de protección para el personal médico, pues hasta la fecha han enviado 38 aviones con insumos médicos.

