Denuncia acoso sexual candidata del PRD en Mérida

La candidata del PRD a la diputación local por el distrito IV de Mérida, Nidia Selene Torres Peniche, reveló que denunció ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) a un sujeto de nombre Alfredo, por los delitos de acoso sexual y violencia de género, pues utilizó las redes sociales para agredirla.

La perredista señaló que interpuso la denuncia en la Agencia Número 35 Cordemex de la Fiscalía Investigadora.

Selene Torres explicó que las agresiones comenzaron el pasado 27 de abril cuando el agresor escribió por redes sociales "mensajes machistas, obscenos y aberrantes sin mi consentimiento".

Agregó que ese individuo, al que dijo no conocer, le mandó mensajes privados a través de su fanpage en Facebook, que resultaron ser intensos, agresivos, vulgares y grotescos.

"Las expresiones lascivas, de acuerdo con la querella, constituyen una forma de violencia de género perpetrada en mi contra, toda vez que agravan y vulneran profundamente mi integridad psíquica y moral y mi dignidad como persona y mujer, porque esas expresiones pretenden humillarme e inhibir mi participación política", dijo en su denuncia y reiteró la perredista que espera que en verdad le hagan justicia.

Selene Torres hizo un llamado a la sociedad a "no minimizar el acoso cibernético" e invitó a todas las mujeres a denunciar este tipo de abusos y excesos pues de no hacerlo, es probable que otras gentes crean que es un asunto que no tiene freno.

La afectada pidió el respaldo de otro candidato del PRD, Francisco Solís Peón "Pancho Cachondo" -quien compite por la diputación del VII distrito-, al recalcar que ninguna mujer, independientemente de su grado académico o condición social, no merece ser víctima de violencia sexual".

El candidato Solís Peón asesorará indirectamente a su compañera de partido ante esos ataques cibernéticos.

