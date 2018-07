Declaran a Cuitláhuac García gobernador electo de Veracruz

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), Cuitláhuac García Jiménez fue declarado gobernador electo por el órgano electoral de Veracruz, al haber ganado las elecciones del pasado primero de julio con un total de un millón 667 mil 239 votos.

Durante sesión del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), se declaró la validez de la elección, se expidió la constancia de mayoría y la declaratoria de gobernador electo.

Acompañado por dirigentes partidistas y candidatos ganadores al senado, el gobernador electo reconoció al órgano electoral por hacer historia al preservar en la opinión pública otro ambiente y expresiones.

"Ustedes hacen historia y creo que tenemos que abrir a partir de ahora otro camino, el camino de la confianza en las instituciones, el reconocimiento de un servidor y de nuestros partidos".

El morenista, quien tomará protesta el primero de diciembre del 2018 y concluirá su periodo el 30 de noviembre del 2024, se congratuló porque hoy no se habla de fraudes, ni de intentos de pervertir el voto ciudadano.

"Hay esperanza y también hay un reconocimiento al órgano público local electoral, tenemos que abrir otro camino, el de la confianza en las instituciones", afirmó y se comprometió a mantener una relación de respeto y diálogo con los partidos políticos para transitar por la gobernabilidad del estado.

Por su parte, el presidente del Consejo General del OPLE, José Alejandro Bonilla Bonilla, calificó como histórica la alternancia que llega en menos de dos años, pues –dijo- otorga un compartido y renovado ánimo democrático.

"Todos debemos estar orgulloso de la madurez política y consolidación de nuestras instituciones", recalcó.

También, llamó al nuevo gobierno a trabajar a favor de los veracruzanos con honradez, eficacia y sobre todo justicia social. "La construcción del futuro del estado no puede ser tarea individual, por el contrario, nos convoca y requiere a todos", dijo.

En tanto, los partidos políticos se congratularon por la alta participación ciudadana en las elecciones y si bien los de oposición desearon un buen desempeño al gobernador electo, advirtieron que serán vigilantes del cumplimiento de las promesas de campaña.

La representante de Morena, Leslie Mónica Garibay, dijo que la voluntad ciudadana ha dicho "basta" a la imposición de sus gobernantes y decidió su futuro de manera libre.

"Nuestro objetivo es lograr un cambio verdadero, que se garantice a todos tener vida digna con derechos plenos, que se realice la justicia, se viva sin temor y no haya exclusiones ni privilegios", afirmó.

El representante del PAN, Eligio Castlán, dijo que les tocó aceptar que el resultado no les favoreció, pues son unos demócratas que saben que la derrota tiene la dignidad que la victoria no conoce.

Al mismo tiempo dejó en claro que para los panistas ganar una elección o perderla no compromete la vida de su partido y dijo que no sólo buscan votos, si no mover almas y por eso nunca faltarán motivos espirituales.

El representante del PRI, Marco Antonio Aguilar Yunes, dijo que la elección fue reflejo del sentir de un pueblo, pero también reflejo, sin duda, de la voluntad de un cambio.

Afirmó que ahora les toca vigilar que la esperanza depositada en la urna sea satisfecha y que no se llegue a la improvisación.

"A Cuitláhuac García le deseamos éxito y que le vaya bien en esta encomienda".

El representante del PRD, Fredy Marcos Valor recriminó a la sociedad por haber votado por Morena y les dijo que estaban en su derecho de equivocarse.

"Los demócratas creemos en la democracia y si el pueblo se equivoca está en su derecho y nosotros debemos respetarlo si este fuera el caso", señaló.

