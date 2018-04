Declaraciones de PGR no resuelven la impunidad: CNDH

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, dijo que las declaraciones de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre que ha cumplido con las recomendaciones "no resuelve la impunidad".

Pues basta con ver el índice de impunidad que tiene la PGR, por lo que la respuesta de la dependencia debería ser "más seria", además de que la analizarán, asentó.

"Nosotros no buscamos molestar a nadie, buscamos contribuir. Quiero ver si nos responde a Tanhuato. Yo creo que resultamos incómodos, y nosotros dijimos que íbamos hacer incómodos cuando no hubiese respeto a los derechos humanos. Nosotros buscamos coadyuvar no confrontarnos, no buscamos adversarios", asentó.

En entrevista, González Pérez dijo que no es buscando desconocer el trabajo que hacen los organismos autónomos ni descalificando como se resuelve la procuración de justicia ni la impunidad en el país, sino buscar darles respuesta a la demandas de los familiares de desaparición forzada.

"Yo invitó a las autoridades de procuración de justicia a que sumemos esfuerzos y no busquemos encontrar salidas que no nos llevan a buen puerto", indicó.

SA