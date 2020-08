Debido a la crisis, no habrá más recursos a los estados: López Obrador

Debido a la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Federación no podrá transferir más recursos a los estados, pero aseguró que se ayudará en la medida de sus posibilidades.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que en la reunión que sostuvo el pasado miércoles con la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) se les informó a los mandatarios locales que el Gobierno federal no contrataría deuda, por lo que los exhortó a impulsar una política de austeridad y que no se permita la corrupción.

"Fue muy buena la reunión con los gobernadores, y se llegó a un acuerdo, vamos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades. ¿Qué es lo que no se puede? Transferirles más dinero porque la Federación tiene que responder por compromisos adquiridos, hay que pagar por el servicio de la deuda, de la enorme deuda que dejaron los gobiernos anteriores".

"No podemos darles más porque también el Gobierno federal tiene que enfrentar la crisis. ¿Qué les recomendé? Que se haga un esfuerzo para no permitir la corrupción y poder liberar fondos, hacer un esfuerzo para acabar con los privilegios de los altos funcionarios públicos, austeridad republicana, y también que se reestructuren sus deudas, porque muchos encontraron quebrados los gobiernos estatales, y eso les impide tener fondos porque tienen que pagar muchos intereses por las deudas contraídas".

"Lo mejor es que se ahorre, que haya austeridad, que no se permita la corrupción (…) Hay que hacer más con menos, y también que se reactive la economía para que haya más crecimiento, más recaudación, y que esto permita que haya una mayor derrama a los estados y los municipios, eso es lo que se puede hacer, y hay acuerdos, hay entendimientos".

López Obrador reiteró que si lo gobernadores se ponen de acuerdo para revisar la fórmula en el reparto de los recursos de la Federación "y nos dicen ahora queremos que la distribución se haga de esta manera, yo no me opongo, pero objetivamente, los que vayan a recibir menos no van a estar de acuerdo".

El mandatario adelantó que en sus conferencias de prensa informará cada vez que sea necesaria la postura del Gobierno federal porque no quiere que se eche la culpa a su administración si no se hacen obras en los estados.

"Yo voy a estar aquí aclarando cada vez que sea necesario porque no quiero que se le eche la culpa al Gobierno federal que si no hacen obras en los estados es porque el gobierno federal no les da dinero, y no es así, se les entrega lo que por ley les corresponde", indicó.

OA