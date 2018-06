Cuauhtémoc Blanco cierra campaña en Cuautla

Cuauhtémoc Blanco, candidato a la gubernatura de Morelos, cerró campaña en Cuautla, la segunda ciudad más importante del estado, donde denunció una estrategia de sus opositores para generar conflictos el día de la elección y atribuir los hechos al equipo de la coalición Morena-PES-PT que él representa .

"Unas playeras que dicen 'Team Cuauh', este personaje de Rodrigo Gayosso (candidato del PRD-PSD) las tiene preparadas para el domingo y está involucrado ahí el Nuevo Grupo Sindical. Van a crear un conflicto haciendo creer que somos nosotros, que es gente de nosotros y en realidad va a ser gente de Rodrigo Gayosso, por eso los estamos advirtiendo antes de que pase esta situación", dijo Blanco.

El candidato de la coalición "Juntos haremos historia" concentró a sus seguidores y simpatizantes en la antigua estación del ferrocarril interoceánico donde instaló una pantalla gigante para ver el partido de la selección de México contra Suecia.

Luego dirigió su mensaje político y aseguró su triunfo en los comicios del domingo, y sostuvo que lo único que le queda a la oposición es cometer un fraude, por lo que pidió a los ciudadanos estar atentos ante cualquier irregularidad durante el desarrollo de las votaciones.

El ex futbolista alertó a la población sobre un presunto fraude orquestado por la oposición y pidió a la gente no entrar en conflicto. En su discurso recomendó a los morelenses acudir a votar temprano para lograr un triunfo avasallador y dar un cambio para bien del estado.

Frente a una audiencia que abarrotó el campo de la antigua estación de ferrocarril, el candidato mencionó que hoy los morelenses tienen la oportunidad de darle un nuevo rumbo a Morelos y llevarlo al desarrollo, por lo que exhortó a la población a emitir un voto libre y apoyar a los candidatos de la coalición "Juntos haremos historia" y cuidar las urnas.

Insistió en este tema porque, según indicó, la oposición le apuesta a que haya un voto 'dividido', es decir, que no tengan mayoría en el Congreso del estado y así evitar que tenga gobernabilidad.

"Sigue la guerra sucia, no se dejen intimidar y emitan un voto libre", dijo Blanco Bravo a los asistentes, a quienes también les pidió continuar con la labor de convencimiento para que a nadie le quede duda del triunfo de la alianza conformada por Morena-PES-PT.

"Créanme que no les vamos a fallar, yo vengo de abajo igual que todos ustedes, soy gente humilde, gente pobre, un luchador, que no me gustan las injusticias, por eso tenemos esta gran oportunidad", agregó.

JA