¿Cuáles son los escenarios migratorios tras las elecciones en México?

El pasado domingo 2 de junio se celebraron las elecciones presidenciales en donde Claudia Sheinbaum resultó ganadora, consiguiendo no solo la mayoría de los votos, también el control de la Cámara de Diputados.

El triunfo de Sheinbaum no fue bien recibido por todos, especialmente los mercados , que tuvieron una reacción negativa provocando el peor desplome del peso frente al dólar desde la pandemia de COVID-19.

Por si fuera poco, el triunfo de la candidata de Morena, se da al tiempo que el presidente Biden decidió endurecer su política migratoria por lo que es un misterio cómo podrá desarrollarse la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Expertos en la materia estiman que estas elecciones podrían generar “las mayores consecuencias en la política migratoria norteamericana que hemos visto hasta el momento”.

Jorge Partidas, CEO de Globofran y experto en Inversiones Migratorias (son Inversiones que ofrecen beneficios migratorios extraordinarios a los Estados Unidos) comparte sus impresiones y estimaciones de los posibles escenarios tras los resultados de estas elecciones:

1.-Más mexicanos buscarán tener una opción en Estados Unidos. Esto es una realidad. México no pasa por un mal momento económico pero el hecho de que un partido de izquierda tenga poder “casi” absoluto, levanta alarmas. Casos similares en otros países de latinoamérica han terminado con mucha conflictividad y grandes olas migratorias hacia los Estados Unidos. El mercado financiero y monetario fueron los primeros en reaccionar. Vimos una devaluación inmediata del peso y la caída en la bolsa de valores.

2.-Ante la posible “nueva ola” de solicitudes, Estados Unidos cambiará sus políticas. Es posible ver mayores filtros para todas las visas en los consulados. También veremos mayores tiempos para entrevistas en los consulados. Esto ya pasó en varias oportunidades en Latinoamérica de forma puntual (Argentina y Colombia) PERO siendo México el vecino y más grande país de habla hispana, ahora es posible ver que el impacto tendrá repercusiones desde el Río Grande hasta la Patagonia.

3.-Casi todas las categorías de visas se verán afectadas. Ya estamos viendo una disminución en las aprobaciones y retrasos en los tiempos para los procesos de visas Eb2 (trabajo), turista (B2), L1 (transferencia de ejecutivo) y la visa O-1 (talentos extraordinarios).

4.-Las visas de inversión serán las ganadoras…pero por poco. Los gobernantes americanos quieren inmigrantes que agreguen valor a la economía. Las visas de inversión son el vehículo que alinea los intereses de ambas partes pero así como cuando el agua sube, todo lo que esté en la superficie sube, lo mismo pasará para las visas de inversión…se verán afectadas. Es posible ver mayores tiempos en procesamientos y mayores filtros.

5.-Efecto Trump. En este momento, Donald Trump encabeza las encuestas para las elecciones presidenciales de noviembre. Su PRINCIPAL bandera ha sido cuestionar la política migratoria de Biden. No me sorprendería ver que en su primer día de gobierno una orden ejecutiva cerrando la frontera con México. No sabemos qué pasará con el resto de la política migratoria pero sin duda se verá afectada.

¿Qué hacer?

Lo primero es no entrar en pánico. Actuar con desesperación nunca trae buenos resultados. La recomendación de Partidas es planificar y actuar con calma.

Asegura que es fundamental “que entiendas las opciones de visas para las que podrías calificar. Consulta con expertos y asegúrate de trabajar con personas calificadas”.

En segundo lugar, dice, es importante tomar acción. “He visto a muchas personas esperar a que algo suceda para actuar, y cuando finalmente lo hacen, ya es demasiado tarde. Ahora es el momento de tomar acción”.

