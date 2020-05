Crean red contra noticias falsas sobre coronavirus

Mientras médicos, periodistas, comunicólogas y diseñadoras lidian con el impacto emocional de la pandemia por el COVID-19, ya sea por estar en la primera línea de batalla como por el confinamiento, ahora dividen su tiempo para luchar contra las "fake news" sobre la enfermedad.

Así surgió Verificovid, una red en la que un equipo de siete doctores, doctoras, entre ellos un psicólogo, y ocho periodistas, comunicólogas y diseñadoras se fusionaron para revisar toda clase de datos y dudas sobre la contingencia sanitaria por coronavirus.

Citlalli Dunne, diseñadora que forma parte del equipo, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL que la iniciativa surgió luego de que ella y algunas de sus compañeras periodistas y otras diseñadoras participaron en Verificado19s, la red que se dedicó a combatir las noticias falsas luego del sismo del 19 de septiembre de 2017.

"Desde el 13 de marzo empezamos porque ya había entrado la cuestión de la pandemia a México y nos dimos cuenta de que iban a rondar muchas cadenas falsas y desinformación y porque ya teníamos experiencia de haber trabajado con el sismo de 2017 porque muchas estuvimos en el equipo de Verificado19s y nos dimos cuenta de la importancia de la necesidad de desmentir y hacer llegar a las personas información verificada", contó.

¿Las mascarillas o cubrebocas pueden provocar falta de oxígeno? �� NO. Un mensaje que circula en redes sociales advierte sobre que su uso prolongado puede provocar hipoxia, esto es FALSO. pic.twitter.com/F3jIIeXKX9 — Covidmx (@covidmx) May 4, 2020

"Sabemos que en estas emergencias puede haber mucha información de muchísimos lados y para muchas personas es muy abrumador porque no saben en quién confiar o a qué ponerle atención".

Desde datos de cadenas de whatsapp, en redes sociales, o hasta noticias de medios nacionales e internacionales, pasan por los filtros de los equipos de Verificovid pues hay quienes contrastan las cifras oficiales que el gobierno federal difunde para detectar posibles inconsistencias; otros que rastrean las supuestas "notas informativas" para verificar su autenticidad.

Mientras que los médicos, como Olivo Iglesias, se dedican a interpretar o verificar los datos de medicina para que sus seguidores, que actualmente rondan los 100 mil usuarios de redes sociales, puedan distinguir entre mitos y realidades de la pandemia. Aunque esta labor no genera ningún beneficio económico para el equipo Verificovid, Citlalli comentó que este ejercicio les ha permitido aprender a ayudar a los demás sin salir de sus casas."Es muy diferente que con el 19S, porque sentimos esta necesidad de hacer algo, salir, movernos, ir a equis lado, confirmar cosas en otro lugar, agarrar la bici e ir a buscar pero ahorita no podemos; tenemos que quedarnos en casa", contó.?"

"Tenemos que darle pausa y 'stop' a nuestro impulso de salir porque ahora no podemos hacerlo. También es una cuestión de salud mental es algo a lo que nos hemos enfrentado con cómo balancear en un periodo tan extendido de encierro y de la crisis cómo vas a seguir informando, que la gente no caiga en crisis o pánico por lo que informamos pero que al mismo tiempo tampoco lo hagamos nosotras".

El doctor Olivo comentó que entre los otros médicos que colaboran con Verificovid hay quienes atienden en hospitales COVID y han experimentado sentimientos encontrados que han evolucionado conforme avanzan las fases de la pandemia.

"Me gusta mucho la posibilidad de ayudar no sólo a uno o a dos o a tres o a cuatro pacientes sino de cierta manera repercutir en los ciento y pico mil seguidores que tenemos en distintas redes, de cierta manera compartir información verificada, desminitificar información no verificada y falsa o peligrosa y darle interpretación a mucha información para que la gente pueda comprender y pasar y sobrellevar esta etapa de una manera menos dura o dolorosa o con menos implicaciones", detalló.

NR