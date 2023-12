El combate al virus Covid-19 no ha terminado. Hace unos días se confirmó que la nueva variante "Pirola" se encontraba circulando en el país. Esta forma del virus es más contagiosa, pero menos grave que las otras versiones de la enfermedad. Incluso, hasta este momento, no se tiene registro de alguna muerte derivada de esta variante. Sin embargo, la vacunación, sea por primera vez o por refuerzo, es importante continuar con la aplicación del medicamento.

Los principales síntomas tras el contagio del virus son dolor de garganta, congestión, estornudos, fiebre, pérdida de olfato, dolor muscular y ronquera. Por lo que es de vital importancia seguir tomando precauciones para combatir esta enfermedad de forma social. El único grupo en el que no se recomienda la aplicación de la vacuna son infantes de 6 a 59 meses y personas con complicaciones cardiacas. Así que no hay excusa para no participar de esta protección.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la aplicación de la vacuna?

Los efectos leves a moderados como febrícula y dolores musculares son normales y no deben causar alarma entre la población. Ya que estos desaparecen espontáneamente después de unos días. Las principales afectaciones son las siguientes:

Dolor en la zona de la inyección

Fiebre

Cansancio

Dolores de Cabeza

Mialgias

Escalofríos

Diarrea

Las autoridades sanitarias mencionaron que el percibir uno de estos síntomas es un reflejo de que el sistema inmunitario está respondiendo de forma esperada. Esto no quiere decir que las personas que no sufran esta sintomatología no están cubiertas por la protección de la vacuna; lo que pasa es que cada cuerpo reacciona de manera distinta.

A partir de estas semanas las vacunas se podrán adquirir en:

Farmacias San Pablo

Farmacias Benavides

Farmacias Guadalajara

Farmacias del Ahorro

Y en los módulos de vacunación de la Secretaría de Salud a lo largo del país.

OB