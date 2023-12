Una buena noticia: finalmente, después de mucho tiempo, la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 podrá adquirirse en farmacias de México.

Fue a través de un comunicado que la farmacéutica detalló que el primer cargamento con el biológico actualizado llegó el pasado 15 de diciembre y a partir de esta semana estará a la venta en farmacias del Ahorro, Benavides, San Pablo y Guadalajara, entre otras.

Se trata de la vacuna Comirnaty, ARNm monovalente con la actualización de la variante estacional ómicron XBB.1.5 del virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, elaborada por Pfizer con base en la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La misma, cuya información técnica y científica fue avalada por el Comité de Moléculas Nuevas (CMN) que emitió una opinión favorable, informó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

¿Cuál es la composición de la vacuna Pfizer contra Covid?

De acuerdo con un documento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España, disponible a consulta en Internet, la vacuna Comirnaty Ómicron XBB.1.5 (vacuna COVID-19 ARNm Pfizer-BioNTech), está compuesta por tozinamerán, una molécula de ARN mensajero (ARNm) monocatenario con caperuza en el extremo 5’, producido mediante transcripción in vitro acelular a partir de los moldes de ADN correspondientes, que codifica la proteína de la espícula (S) viral del SARS-CoV-2 (Ómicron XBB.1.5).

El documento detalla que, al no contener virus vivos ni genoma completo, la vacuna no tiene capacidad replicativa y no puede producir la enfermedad. "El ARNm producido no penetra en el núcleo celular ni interacciona con el genoma, es de tipo de replicativo y se expresa de forma transitoria, se suele degradar alrededor de 48 horas".

La vacuna contra COVID de Pfizer se administra por vía intramuscular, como dosis de 0,3ml, en personas de 12 y más años, independientemente del estado de vacunación previo. Y de acuerdo con esta ficha técnica se debe suministrar al menos 3 meses desde la última dosis administrada o desde la última infección.

¿Quiénes no deben aplicarse la vacuna contra COVID?

De acuerdo con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España, la vacuna Comirnaty Omicron XBB.1.5 se puede administrar de manera concomitante con otras vacunas en lugares anatómicos diferentes.

Pero, se debe posponer su aplicación en personas con síntomas sospechosos de COVID-19 o con COVID-19 confirmado.

La vacuna Comirnaty XBB.1.5 está indicada para la vacunación frente a COVID-19 de personas de 12 años y mayores. En el caso de menores de entre 5 y 11 años se debe usar la Comirnaty Ómicron XBB.1.5 10 g/dosis y para los menores de entre 6 meses y cuatro años la vacuna Comirnaty Ómicron XBB.1.5 3 ?g/dosis.

¿Cuál es la variante Ómicron XBB.1.5?

En enero de este año, la BBC publicó que la aparición de una subvariante de Ómicron encendió las alarmas de transmisión, se trató de XBB1.5. A la cual describió como una variante dominante y responsable de los contagios en la mayoría de los países.

Esta fue detectada en Estados Unidos en octubre de 2022, y catalogada por la OMS como "más contagiosa" que las registradas en los últimos dos años.

