Coparmex rechaza que haya presión para que algún candidato decline

El sindicato patronal negó categóricamente que ejerzan presión sobre algún candidato para que decline, ya que ni siquiera existe esa figura legal, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.

Explicó que "en la democracia mexicana no existe el espacio jurídico para que ello ocurra (la declinación). Hay que decirlo claramente".

"En México el andamiaje electoral sólo permite que en ciertos momentos se formen coaliciones, pero ya con la campaña en marcha esto no puede ocurrir técnicamente".

"Mantenemos diálogo con los partidos políticos, pero no interfiriendo en las decisiones de partidos ni candidatos", dijo el empresario en conferencia telefónica, en donde añadió que no apoyan a nadie en particular.

Reiteró que "en el sector privado no tenemos ni candidatos consentidos, ni candidatos vetados, ni pleitos casados ni romances arreglados, ni con los partidos ni con candidatos de manera que vamos a continuar el diálogo con los candidatos".

Expuso que el próximo 16 y 17 de mayo organizarán un evento al que asistirán todos los candidatos a la presidencia para que den a conocer sus puntos de vista y serán los expertos técnicos de cada aspirante quienes participarán en cinco mesas de análisis sobre temas como seguridad y economía, entre otros.

De Hoyos comentó que "no va a haber ningún pronunciamiento a favor de ningún candidato, pero sí habrá espacios para que las propuestas sean analizadas, y cada semana las analizamos. Cuando encontramos una propuesta virtuosa lo expresamos".

