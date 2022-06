“Contra mañaneras” son un contrapeso a mentiras de AMLO: Kenia López Rabadán

Como un ejercicio de propuestas y análisis, calificó la senadora Kenia López Rabadán las “contra mañaneras”, espacio donde dijo precisa y contrasta los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La legisladora panista afirmó que, a un año de realizar este ejercicio, ha recibido muestras de apoyo de ciudadanos inconformes por la administración federal.

“Era necesario exhibir las mentiras del Presidente, millones de mexicanos querían que la oposición levantara la voz y presentar los datos reales. En este ejercicio buscamos primero decir la verdad, segundo proponer y tercero ser la voz de millones de personas. Llevamos un año de disciplina y trabajo que ha tenido muy buena repuesta. El Presidente vive en Palacio y parece que no recuerda las necesidades del pueblo y están obsesionados por tener más poder”, dijo.

Destacó la apertura que mantiene el canal del Senado de la República desde donde se transmiten las “contra mañaneras”.

López Rabadán reconoció que además de muestras de apoyo, durante estos meses ha recibido ataques y descalificaciones que atribuyó son generadas por el ambiente de confrontación y polarización impulsado por el Gobierno Federal.

En otros temas, la senadora defendió la moratoria constitucional que impulsa la alianza Va por México para no aprobar reformas a la Constitución impulsadas por el Presidente. Argumentó que no se trata de que los legisladores no vayan a trabajar y sostuvo pretenden no avancen las enmiendas que serían un retroceso como el desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Hemos apoyado las reformas que son positivas, pero las que son de retroceso o quieren destruir instrucciones no las vamos a apoyar; que no cuente con nuestros votos para militarizar al país o para destruir organismos autónomos como el INE que costó años crearlo con autonomía y quitarle la organización de las elecciones al gobierno”, concluyó.

JM