Consulado ofrece protección a mexicanos por tiroteo en centro del ICE

El consulado de México ofreció protección a los connacionales que pudieron resultar afectados luego de un tiroteo registrado en el centro de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) en Dallas, Texas.El consulado de México en Dallas, a cargo de Luis Rodríguez Bucio, puso a disposición el teléfono del departamento de protección: (214) 621-0198.Reiteró la protección consular para personas mexicanas en Estados Unidos y la atención consular.El ataque ocurrió esta mañana desde la parte superior de un edificio contiguo a las oficinas del ICE. Según reportes de prensa, se produjo cuando agentes trasladaban a un grupo de detenidos.Hasta el momento se reportan dos personas fallecidas, así como el tirador que fue identificado como Joshua Jahn, de 29 años de edad, quien se quitó la vida.