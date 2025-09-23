Quién es el mexicano que murió bajo custodia del ICE en Los Ángeles

Un hombre mexicano de 39 años murió en California mientras estaba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, informó la agencia este martes. ICE enfrenta actualmente demandas relacionadas con la supuesta falta de atención médica adecuada a los detenidos, entre otras acusaciones.

Ismael Ayala-Uribe falleció el lunes 22 de septiembre en el Centro Médico Global Victor Valley, ubicado en Victorville, al noreste de Los Ángeles, según indicó ICE en un comunicado oficial.

El hombre se encontraba detenido en el centro de procesamiento de ICE en Adelanto, California, y había sido trasladado el 21 de septiembre a las instalaciones médicas para una evaluación más profunda de un absceso en el glúteo, con la intención de programar una cirugía para tratar la lesión.

Durante la madrugada del 22 de septiembre, Ayala-Uribe fue encontrado inconsciente y fue declarado fallecido poco después.

Las causas de su muerte aún se desconocen y están bajo investigación. ICE detalló que el detenido también presentaba antecedentes de hipertensión y taquicardia anormal.

El ICE enfrenta varios procesos judiciales por la falta de atención médica necesaria brindada a los detenidos.

El centro de Procesamiento del ICE en Adelanto fue prácticamente desocupado, tras la orden de un juez federal de liberar a los inmigrantes, debido a las condiciones insalubres a las que fueron sometidos durante la pandemia de la covid-19.

Ayala fue detenido el 17 de agosto en el condado de Orange y trasladado a Adelanto el 22 de agosto para su proceso migratorio.

La muerte de Ayala se suma a la del hondureño Santos Reyes Banegas, de 42 años, que falleció en el Centro Correccional del Condado de Nassau en East Meadow, al este de la ciudad de Nueva York, por una presunta falla del hígado.

Reyes Banegas murió el 18 de septiembre apenas dieciocho horas después de llegar al centro de detención, donde "por protocolo pasó por una revisión médica" que lo declaró admisible el día anterior, aseveró la agencia gubernamental.

Los fallecimientos del mexicano y el hondureño se suman a las dieciséis muertes de migrantes ya reconocidas de forma oficial por el ICE en lo que va del año fiscal 2025, que comenzó en octubre de 2024, con lo que ya supera las doce registradas durante todo el año fiscal anterior.

YC