Conservadores recurren a famosos para criticar: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que sus adversarios "los conservadores" han lanzado una campaña para contrarrestar el proceso de transformación del país en la cual recurre a figuras públicas como deportistas, artistas y comediantes.

"Han estado orquestando toda esta campaña de desinformación como ya no les ayuda el periodismo convencional, lo que antes llamábamos la prensa vendida, los columnistas, como ya no les apoyan en el propósito de desgastar al gobierno para que se detenga la transformación, porque quieren mantener el régimen de corrupción".

"Como ya no les da van escalando, buscan a personalidades más reconocidas, que los columnistas, que los conductores de radio, que los intelectuales, que con todo respeto los intelectuales orgánicos no son muy conocidos, lo que necesitan contrarrestarnos con personalidad que tienen un reconocimiento colectivo".

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo "de ahí que últimamente provocan entrevistas a un personaje del deporte para que opine mal, que nunca se había metido a hablar, me caía bien, me sigue cayendo bien, porque no opinaba".

"Este se había mantenido con mucha prudencia. Pero bueno, un deportista (Javier "Chicharito" Hernández) ahí se los dejo de tarea. Luego una artista conocidísima y muy respetable (Thalía), se les dejo también de tarea. Es un esquema general ahora un comediante (Eugenio Derbez) también muy conocido con talento, que no diría utilizado, pero forma parte de esta estrategia".

El Presidente López Obrador consideró que esto ayuda, porque se va probando el grado de madurez política del pueblo de México.

"Vamos midiendo qué nivel tenemos de concientización tenemos en el país y eso no está mal", comentó.

No... no son fake news.

Qué triste que se le invierta más tiempo a tratar de ocultar una verdad, que a salvar vidas.

Que Dios los bendiga.

⁦@desiree_durante⁩ ⁦@epigmenioibarra⁩

⁦@IMSS_BC⁩ pic.twitter.com/dsNMudyAOm — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 13, 2020

