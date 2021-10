Ante la investigación en contra de científicos y ex funcionarios del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT) por supuestos desvío de dinero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no hay persecución contra ellos, pero acusó que este grupo abusaba al recibir dinero público para propósitos que no tenían nada que ver con la innovación tecnológica ni con la ciencia.

En conferencia de prensa matutina, AMLO acusó a este foro de ser parte de los grupos que en sexenios pasados tenían privilegios y que eran como "castas divinas".

"No hay una persecución, es que había de estos señores, señoras, con todo respeto, que estaban abusando, dinero del presupuesto público se entregaba al Conacyt, pero Conacyt se los entregaba a estas empresas, dinero de todos los mexicanos empresas que tienen recursos para pagar sus investigaciones a las mimas empresas estas.

"Se derrochaba el dinero, y se utilizaba para propósitos que no tiene nada que ver con la innovación tecnológica, ni con la ciencia, sino nada más que eran grupos que tenían privilegios como castas divinas".

Afirmó que es partidario de que no haya impunidad para nadie y que se aplique la ley por parejo, pues manifestó que "no porque yo soy científico tengo derecho a robar".

"Yo soy partidario de que no haya impunidad para nadie, que se aplique la ley por parejo, al margen de la ley nadie y por encima de ley nadie, no porque `yo soy científico tengo derecho a robar´, no. Nadie tiene derecho a robar, sea quien sea, y que haya justicia".

Señaló que se tiene que procurar que no se fabriquen delitos y que no haya venganza y que no se utilice la ley con propósito de políticos y electorales "como era antes".

"Lo que se tiene que procurar es que no se fabriquen delitos, que no haya venganzas, que no se utilice la ley con propósito políticos, electorales como era antes", agregó.

MF