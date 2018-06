Con seis años nos va a alcanzar: AMLO

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló que un sexenio será suficiente para aplicar su proyecto de nación, en caso de que gane la elección.

El representante de los partidos Morena-PT-PES descartó que como Presidente vaya a intentar ser reelegido. “Soy partidario del sufragio efectivo, no relección y con seis años nos va a alcanzar el tiempo”.

Indicó que se someterá a la revocación de mandato. Dicho proceso se realizaría “cuando se celebren elecciones municipales o para diputados federales. Va a haber también una boleta (al respecto) porque el pueblo pone y el pueblo quita”.

En Apatzingán, Michoacán, señaló que en el pueblo mexicano existe una gran reserva de valores, por lo que la corrupción “se da de arriba hacia abajo”.

Indicó que de llegar a la Presidencia se dará “el buen ejemplo arriba y esto va a permear. Y vamos a moralizar la vida pública del país”.

Acompañado por el dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, agregó que entre sus objetivos están combatir la corrupción e impulsar proyectos productivos.

Además consideró que “en los países donde no hay corrupción no hay pobreza; no hay inseguridad” y recordó que en caso de ganar convocará a líderes de las diversas religiones, incluyendo al Papa Francisco, y de distintas corrientes de pensamiento para analizar el problema de la inseguridad.

De igual forma, señaló que reunirá recursos al terminar con lujos y privilegios en el Gobierno, al tiempo que aseguró que disminuirán los elevados salarios de altos funcionarios públicos, si llega a ser Presidente.