Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 4 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 4 de noviembre determina que estará con cielo claro con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 33%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 7 grados.Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Sábado 8 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Domingo 9 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Lunes 10 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 12 y temperatura mínima de 9Martes 11 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 7