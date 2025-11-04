Martes, 04 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 4 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 4 de noviembre de 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 4 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 4 de noviembre determina que estará con cielo claro con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 33%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 7 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Sábado 8 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Domingo 9 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 10 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 12 y temperatura mínima de 9

Martes 11 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 7

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto
Clima en Tlaquepaque
Clima en Mazamitla
Clima en Zapopan
Clima en Monterrey
Clima en Tonalá
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Chapala
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Cancún
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tapalpa
Clima en Guadalajara

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones