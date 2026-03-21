En medio del repunte internacional de los costos del petróleo -impulsado por tensiones geopolíticas, recortes en la producción de países exportadores y la volatilidad en los mercados energéticos-, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que no habrá incrementos en el precio de la gasolina Magna en el corto plazo.

El secretario Edgar Amador afirmó que el Gobierno federal mantendrá la estabilidad en los combustibles mediante el uso de estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los cuales permiten amortiguar el impacto de los costos externos. “No hay un aumento en el combustible ni una modificación en los precios de los energéticos para las familias”.

Para la semana del 21 al 27 de marzo, el estímulo fiscal será de 24.08 % para la gasolina Magna, equivalente a alrededor de 1,61 pesos por litro.

Actualmente, el precio de la Magna se mantiene bajo un acuerdo voluntario entre el Gobierno federal y el sector gasolinero para que no supere los 24 pesos por litro, medida que ha sido renovada en este año para contener presiones inflacionarias (afirman que 95% de los empresarios se sumaron al convenio).

Explicó que este esquema implica un esfuerzo fiscal, ya que el Estado deja de recaudar parte del IEPS, con el objetivo de evitar que el encarecimiento del crudo se traslade al consumidor final. Sin embargo, sostuvo que el efecto en las finanzas públicas se mantiene equilibrado.

“Como Pemex forma parte del balance público y recibe mayores ingresos por el alza en los precios del petróleo, al final se genera un efecto relativamente neutro”.

Recordó que un escenario similar se registró en 2022, cuando el impacto fue compensado por mayores ingresos petroleros.

En 2025, este mecanismo representó un subsidio relevante a los combustibles, al reducirse o eliminarse el cobro del IEPS en distintos periodos. Esta política implicó una menor recaudación por miles de millones de pesos, pero permitió contener el alza en los precios y evitar mayores presiones inflacionarias en los hogares.

El mecanismo, añadió, es transparente y se actualiza semanalmente conforme al comportamiento de los mercados internacionales, con el propósito de sostener la estabilidad en los precios de las gasolinas.

En paralelo, el secretario destacó que la economía mexicana mantiene una perspectiva positiva, con una expectativa de crecimiento cercana al 3% al cierre del año, impulsada por las inversiones, un mayor acceso al crédito y los avances en la digitalización.

En este contexto, la banca comercial también anunció medidas para apoyar la contención de los precios, como la reducción de las comisiones por el uso de tarjetas en la compra de los combustibles, lo que beneficiaría tanto a los consumidores como a los empresarios del sector.

De esta manera, pese al entorno internacional adverso, la Secretaría de Hacienda confía en que las medidas implementadas permitirán contener las presiones y evitar un impacto directo en los bolsillos de la población.

Guerra en Medio Oriente presiona el mercado

El repunte del precio internacional del petróleo, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, ha comenzado a reflejarse en los mercados energéticos globales, presionando al alza los precios de las gasolinas en diversos países, como México.

En las últimas jornadas, el crudo Brent -referente internacional- cerró alrededor de los 112 dólares por barril, tras alcanzar picos cercanos a los 120 dólares, mientras persiste la incertidumbre sobre el suministro en regiones clave, como el Golfo Pérsico. El año pasado promedió los 82 dólares.

El alza del petróleo encarece los combustibles, pues es su materia prima. A mayor precio del crudo, suben los costos de refinación y distribución, lo que eleva los precios en gasolineras, especialmente en países dependientes de importaciones como México, donde se importa la mitad de las gasolinas.

En Europa y América Latina, varios países ya registran incrementos en el precio de las gasolinas, lo que a su vez presiona la inflación y el costo del transporte. En contraste, naciones como México han optado por aplicar estímulos fiscales para contener el impacto en los consumidores.

Analistas advierten que, de prolongarse el conflicto, la volatilidad en los energéticos podría mantenerse, con efectos directos en los bolsillos de los consumidores a nivel mundial.

CT