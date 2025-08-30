Claudia Sheinbaum se reúne con familiares de personas desaparecidas en la 'Guerra Sucia'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este sábado un encuentro con integrantes del Comité Eureka!, colectivo integrado por familiares de personas desaparecidas durante la llamada Guerra Sucia, etapa de represión estatal y desapariciones forzadas ocurrida en las décadas de 1970 y 1980.

"En Palacio Nacional, recibí al comité Eureka de familiares de desaparecidos políticos durante el periodo de la guerra sucia. Trabajamos todos los días por la verdad", señaló la mandataria mexicana, en un breve mensaje en X, acompañado de una fotografía del encuentro.

Sheinbaum no ofreció más información sobre lo abordado con los miembros del comité, agrupación que recientemente colaboró en la investigación periodística “La lista Apresa y los vuelos de la muerte”, realizada por Quinto Elemento Lab y el portal A dónde van los desaparecidos.

El encuentro coincidió con la conmemoración del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, y se celebró pocos días después de que la mencionada investigación revelara que el Ejército mexicano arrojó personas vivas al mar durante aquellos años de represión.

El listado contiene los nombres de 183 personas detenidas entre 1972 y 1974, víctimas de los llamados 'vuelos de la muerte', cuyos cuerpos fueron arrojados al mar durante la 'Guerra Sucia'.

No obstante, no ha habido consecuencias para los responsables, situación similar a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, donde se han comprobado vínculos del Ejército, sin que ningún Gobierno actúe en consecuencia.

Durante la década de 1970 y parte de la de 1980 existió en México una etapa llamada 'Guerra sucia', caracterizada por la represión del Gobierno, la violencia estatal y la desaparición forzada de disidentes y opositores políticos.

México acumula a la fecha más de 133 mil personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.

YC