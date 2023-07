Cada uno de los que estamos aquí somos protagonistas de esta historia, Andrés Manuel López Obrador es nuestro dirigente, pero quienes estamos aquí sabemos que nos comprometimos para dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un país más digno, a nosotros no se nos olvida, por eso todos tenemos la tarea de seguir trabajando por un México más digno, más justo, todos los que estamos aquí vamos a seguir haciendo historia, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo desde tierras matamorenses en su camino rumbo a la defensa de la Cuarta Transformación.

Frente a simpatizantes de Matamoros, Tamaulipas, Claudia Sheinbaum puntualizó que hoy en día una de las cuestiones más importantes es luchar en unidad por la continuidad de la 4T, ya que se trata de un movimiento a través del cual se ha logrado que el pueblo de México sea el gran protagonista del cambio y la prioridad de los gobiernos, como hasta ahora lo ha hecho el Presidente.

"Él defiende al pueblo de México, esa es la gran virtud del Presidente López Obrador, esa es la virtud de nuestro movimiento’’, destacó y recordó que en el 2022, la Transformación llegó a Tamaulipas con la elección de Américo Villarreal para la gubernatura.

"En el 2022 Tamaulipas decidió dejar atrás el autoritarismo y la corrupción. El pueblo de Tamaulipas decidió hacer historia en 2022, como el pueblo de México lo hizo en el 2018’’, comentó.

Destacó que la consolidación del proyecto de nación de la 4T no sólo tiene como objetivo continuar con lo logrado hasta el momento en los últimos años, como es el caso de la pensión para los adultos mayores o la beca Benito Juárez para todos los jóvenes de bachillerato, sino que además tiene como meta cerrar las puertas a los anteriores gobiernos que en el pasado han demostrado utilizar los bienes de la nación para el beneficio de unos cuantos.

"Antes gobernaban unos cuantos, había presidentes que se elegían, pero que estaban al servicio de unos cuantos y que creían que México era de ellos, ahora el Presidente López Obrador cambió la fórmula, ahora el Presidente López Obrador gobierna para la nación y para el pueblo de México.

"La 4T significa seguir usando los recursos públicos para el bienestar del pueblo de México, bienestar con sustentabilidad, bienestar para el bien de cada familia, de cada mexicano y cada mexicana’’, comentó.

Aseguró que para darle continuidad a la esencia del Movimiento de Regeneración Nacional también es vital seguir abriendo espacios para la igualdad sustantiva, pues destacó que las mujeres hoy en día han demostrado que siempre han sido parte de la historia de México, por lo que merecen ocupar los puestos más importantes de elección popular, al respecto, celebró que en México hay 10 gobernadoras, un hecho sin precedentes en la historia de la nación.

"En la medida en la que se sepa que las mujeres tienen capacidad para gobernar, entonces en esa medida podemos participar en otros lugares’’, puntualizó.

Destacó que en todos los lugares de México ‘’es tiempo de mujeres’’, puesto que son ellas quienes pueden seguir avanzando con pasos firmes a favor de los derechos de todas y todos.

‘’De mi parte pueden tener la certeza de que nunca vamos a traicionar al pueblo de México, porque nosotros venimos de la lucha social, aquel que no ha vivido cerca del pueblo, que no ha vivido las luchas sociales, que no sabe lo que significa lo que ha ganado México hasta ahora, ese probablemente pueda traicionar al pueblo, pero nosotros que, desde que tenía 15 años luché para que los presos políticos tuvieran libertad, para encontrar a los desaparecidos políticos, que luchamos por la defensa de la educación, que fui académica, científica, pero nunca abandoné la lucha del pueblo de México, quien ha vivido cerca del pueblo de México no puede traicionar al pueblo de México y por eso estamos en Morena, porque estar en Morena significa no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México’’, concluyó.

CR