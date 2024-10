En la Sesión de Congreso General por la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta de México, los grupos parlamentarios se posicionaron y en el caso de los partidos políticos de oposición indicaron que dialogarán, pero no con sumisión con el nuevo gobierno entrante.

MC ofrece diálogo, pero no sumisión

En representación de la bancada de Movimiento Ciudadano, la diputada Ivonne Ortega ofreció diálogo a la próxima Presidenta Claudia Sheinbaum, pero aseguró que no habrá sumisión ni complicidad, además de que hizo un llamado a avanzar pendientes legislativos como la jornada laboral de 40 horas.

"Hoy México tiene en Claudia Sheinbaum a la primera Presidenta de la República, y eso tiene que significar mucho en los años por venir", apuntó en la sesión de la toma de protesta.

"Presidenta, tenga por seguro que en Movimiento Ciudadano encontrará sonoridad, pero no complicidad; encontrará también diálogo, pero no sumisión; encontrará respeto, más nunca sometimiento", sostuvo.

La legisladora dijo que la Mandataria debe imprimir su propia visión de gobierno, y no arrastrar los errores y manías del gobierno saliente, que represente una verdadera reconciliación nacional.

"Esperamos de la presidenta voluntad para que, con la misma rapidez con la que se aprobaron las reformas que capturaron al Poder Judicial y militarización la ciudad, se apruebe la reducción de la Jornada laboral de 40 horas", recordó sobre la agenda legislativa pendiente.

La pluralidad en México vive su peor momento, asegura "Alito" Moreno del PRI

Las reformas constitucionales que impulsó el gobierno saliente que incorporan a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y la relativa al Poder Judicial, representan una fractura de pesos y contrapesos entre los poderes de la Unión, señaló el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien agregó, la pluralidad en México vive su peor momento.

"Desde que México detonó su transición a la democracia en las reformas electorales, una clara regresión que se experimenta en estos momentos, en donde se pervierte el camino que nos llevó del sistema hegemónico hacia la democracia, de modo que hoy nos trasladamos en un trayecto inverso que va desde la incipiente democracia hacia el regreso de la hegemonía, si bien el gobierno que hoy culmina goza de popularidad, esta proviene también de un dispositivo discrecional, poco transparente, que sólo es visto por los beneficiarios como un gesto de quien ocupa la Presidencia de la República", dijo.

En su posicionamiento, antes de la toma de protesta de la morenista Claudia Sheinbaum como Presidenta de México, resaltó que nadie debe tener el derecho de usar su investidura para dividir, para sembrar odio e intentar justificar que lo hacen por el bien común , y agregó que ninguna posición ideológica justifica la destrucción de la República.

"Debemos superar la defensa ultranza del pasado reciente, salir de este laberinto sólo será posible si revisamos el pasado y examinamos el presente con rigor para construir un mejor futuro", indicó.

Moreno Cárdenas llamó al gobierno de Sheinbaum a realizar las rectificaciones necesarias ante un modelo presidencial agotado.

"Nosotros somos críticos de los errores en los que incurrimos en el pasado, aunque hayamos sido gobierno, pero también somos críticos de muchas de las políticas que se han instrumentado", enfatizó.

Precisó que la mejor forma de preservar la República es respetar la Constitución, pues mencionó que no hay República sin consensos, sin igualdad, sin seguridad y sin libertad.

Convocó también a corregir las "equivocaciones" cometidas durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

PAN pide a Sheinbaum gobierno con contrapesos

En representación de la bancada del PAN, la senadora María Guadalupe Murguía, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que existan los contrapesos en su gobierno, incluyendo los órganos autónomos y la división de poderes.

"Si queremos un gobierno fuerte, los contrapesos tienen que ser fuertes. La historia se repite para quien no quiere aprender de ella. En México no hay cabida para caudillos ni para maximatos. No queremos una presidenta tutelada", sostuvo en tribuna, durante la sesión para la toma de protesta de la presidencia.

"Nuestra incipiente democracia se encuentra gravemente herida, se enfrenta a una mayoría artificial que la ciudadanía no le otorgó al oficialismo en las urnas, se las regalaron las autoridades electorales", continuó.

Señaló que termina una de las épocas "más oscuras" del país y que no hay "otros datos": una deuda de 6.6 billones de pesos; un déficit del 6%; 200 mil ejecutados; 120 mil desaparecidos; 92% delitos no denunciados.

La legisladora confió en que la llegada de una mujer a la presidencia, represente un cambio para este sector de la población que ha luchado por generaciones para alcanzar espacios de decisión.

"Espero que su llegada a la presidencia represente también mejores tiempos para las mujeres de nuestro país. Confiamos en que hará valer su autonomía y cumplirá su propuesta de gobernar para todas y todos los mexicanos".

"Acción Nacional extiende su mano, porque por encima de todo, está México. Usted, presidenta Sheinbaum puede cambiar las cosas, de usted depende la última palabra”, expresó.

