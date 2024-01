La precandidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, aseguró que es falso que recursos públicos hayan sido destinados para su campaña electoral, pues dijo que ha luchado toda su vida contra eso.

“Toda la vida luché contra el uso de recursos públicos, y en campañas electorales cómo lo voy a hacer, es absolutamente falso”, dijo al ser cuestionada en un panel de medios nacionales y locales sobre los dichos de la exdirectora de Notimex, Sanjuana Martínez, sobre que le pidieron 20% de la liquidación de los trabajadores de la agencia de noticias para la campaña de la precandidata presidencial de Morena.

Sheinbaum señaló que, en el movimiento de la autollamada Cuarta Transformación, son personas que tienen principios y convicciones que luchan por la democracia y la justicia social.

“Es falso, toda la vida luchamos contra eso, somos personas de principios y convicciones, si yo soy precandidata única del movimiento, más allá de los partidos que representan la coalición, nosotros venimos de un movimiento del pueblo de México”.

En Morena no existe “moche”: Mier

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, negó que en su partido existan “moches” para financiar campañas electorales.

En conferencia de prensa, el legislador poblano afirmó que los dichos de la exfuncionaria son extemporáneos y tienen que ver más con la extinción de la agencia de noticias del Estado que con la realidad.

Sin embargo, señaló que en el caso de que tuviera pruebas, debe presentar una denuncia ante las instancias correspondientes para que se investigue.

Rechaza Delgado que dinero público vaya a campaña de Sheinbaum

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, también rechazó los señalamientos de que se busque financiar la precampaña presidencial de Sheinbaum con dinero público.

SUN

López Obrador pidió a Sanjuana Martínez que sustentara sus dichos con pruebas. SUN/Archivo

POLÉMICA

AMLO pide que pruebe acusación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la exdirectora de Notimex, Sanjuana Martínez, que presente pruebas de su acusación de que le pidieron 20% de la liquidación de los trabajadores de la agencia para destinarlos a la campaña de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

"Si tiene pruebas, no estoy yo limitando su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar", dijo.

En conferencia de prensa, en la 12a Región Naval en Acapulco, también defendió a la exjefa de Gobierno, al secretario del Trabajo y la secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde.

Sanjuana reacciona a petición de pruebas del Presidente

Tras lo dicho por López Obrador, Sanjuana Martínez expresó que ella ya está fuera del Gobierno.

"Fui leal, pero mi lealtad a mis principios y a los mexicanos es primero", dijo al compartir su respuesta a la carta aclaratoria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a cargo de Marath Bolaños.

En su respuesta a la nota aclaratoria de la STPS, Sanjuana Martínez apunta que el documento sirve para "negar y considerar falso" todo lo que ella ha publicado. "Su desmentido era previsible, porque los sobornos o intentos de soborno, como en este caso, no se firman bajo notario, ni tampoco se emite factura o documento”.

PAN exige al INE que investigue

El dirigente del PAN, Marko Cortés, exigió al INE investigar la denuncia pública realizada por Sanjuana Martínez, exdirectora de Notimex. Dijo que se estima que será una suma de 50 millones de pesos que terminarán en la bolsa ilegal de la candidata morenista.

“Estas denuncias de la exdirectora de Notimex son sumamente graves y ponen en evidencia prácticas que comprometen la legalidad de la contienda. La utilización de recursos destinados a indemnizaciones laborales para financiar campañas electorales es inaceptable y pone en riesgo la confianza de la ciudadanía en nuestros sistemas democráticos”, advirtió.

Exigimos, dijo Cortés Mendoza, una investigación inmediata y exhaustiva de estas denuncias, así como acciones contundentes por parte de las autoridades competentes.