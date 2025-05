Clara Brugada examinará protocolos de seguridad de su gabinete

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que se revisan los protocolos de seguridad de su gabinete y se evaluará si algunos miembros, por el trabajo que desempeñan, requieren más seguridad.

"Los compañeros de Gobierno, integrantes del gabinete, que por su trabajo requieran la seguridad, eso ya está, se estará analizando si se requiere más o no, pero eso es (para) los que por su trabajo lo requieran, se están revisando también los protocolos", dijo. Lo anterior, tras el ataque contra Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador general de asesores de la mandataria capitalina, ocurrido el pasado 20 de mayo.

En conferencia de prensa, la mandataria descartó amenazas en su contra o a su equipo; señaló que continuará con su trabajo como lo ha hecho hasta ahora, sin abandonar los programas de su administración que implicaba contacto cercano con la gente como el "Zócalo ciudadano" y "Casa por Casa" que realiza cada martes y jueves en distintas colonias de la CDMX y a los que acude con miembros de su gabinete.

"Si me siento segura, sí, yo voy a continuar, de ninguna manera voy a cambiar mi trabajo y lo que estamos haciendo, no solo mi persona, sino todo el gobierno de la ciudad va a continuar con todos los programas, el de Casa por Casa, el de Zócalo ciudadano y muchos más que nos vinculan directamente con la ciudadanía, no vamos a abandonar ninguno de estos programas", señaló.

Aseveró que el hecho del pasado martes "influye mucho" en la percepción de la ciudadanía, pero se trabajará en ello con los resultados que den las investigaciones.

EM