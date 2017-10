Ciudadanos exigen fondo único para reconstrucción tras sismos

Organizaciones civiles se manifestaron en el Ángel de la Independencia para exigir que sea creado un fondo único que gestione los recursos para la reconstrucción en México tras los sismos del 7 y 19 de septiembre.

A su vez, plantearon que el fondo no sea administrado por los gobiernos estatales ni el federal, sino por especialistas y la sociedad civil para evitar un uso discrecional ante la cercanía de las elecciones de 2018.

"Tenemos que sacar el proceso de reconstrucción de las manos de los gobiernos que están por terminar, tenemos que crear un fondo único de reconstrucción nacional, que se ponga en manos de expertos, especialistas y sin filiaciones partidarias", aseguró Mauricio Merino, coordinador general de la iniciativa ciudadana Nosotrxs.

El académico advirtió que "si (los recursos) se depositan en el fin de sexenio, va a ser imposible que ese dinero se ponga a salvo de las campañas electorales".

Los manifestantes respaldaron la idea y pidieron poner un alto a cualquier intento de convertir en "un negocio" la reconstrucción de viviendas en las entidades más afectadas, como son Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.

Lorena Villavicencio, integrante de la organización Mujeres de Hierro, planteó el caso de la Ciudad de México, donde señaló que hubo "un negocio inmobiliario que generó muchas muertes".

"No podemos seguir en este país sin consecuencias porque ahí están aquellas autoridades con responsabilidades claras ya sea porque no se usaron materiales adecuados, o no se revisaron los inmuebles con anterioridad", dijo Villavicencio.