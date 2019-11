Cierran puertos en Baja California Sur por tormenta tropical "Raymond"

Los puertos de La Paz y Los Cabos deberán permanecer cerrados a la navegación por las lluvias y vientos derivados de la tormenta tropical "Raymond", estableció el consejo Estatal de Protección Civil de Baja California Sur.

Los remanentes de la tormenta tropical "Raymond" obligan a dejar inactivos los centros de resguardo de naves marítimas, afirma el subdirector estatal de Protección Civil, Carlos Godínez León, quien reporta que desde ayer por la noche se encuentran cerrados.

Agregó que también fue inhabilitada la actividad en los puertos de Cabo San Lucas y San José del Cabo, en el municipio de Los Cabos y Los Barriles, Puerto Chale y La Paz, capital de la entidad.

Como medida preventiva también cancelaron el ascenso a la Sierra de La Laguna, tradición que es llevada a cabo por los estudiantes de preparatoria y universidad.

En la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil dieron a conocer que tienen preparados 12 albergues con lo necesario, pero no se han abierto porque las familias no lo han solicitado y no hay damnificados. La reunión fue presidida por el secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo.

